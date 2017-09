Paquita la del Barrio quiere perder kilos

A sus 70 años, Paquita la del Barrio confesó que ha sentido algunos dolores en la cadera y en los pies, por lo que ha decidido perder peso.

La cantante, quien actúa este viernes junto a Alicia Villarreal en el concierto denominado “Duelo de Estrellas”, en la Arena Monterrey en México, mencionó que desde hace tiempo cambió su régimen por uno más saludable.

Se ha alejado de alimentos con alto contenido de grasa y harinas.

“Quiero bajar un poco de peso”, dijo Paquita.

Por si te lo perdiste: Cansada de las burlas, esta joven transforma su cuerpo y enciende las redes (FOTOS)

La intérprete de “Rata de Dos Patas” fue cuestionada sobre cuál es su peso, pero no supo responder. “No me he pesado desde hace tiempo”, afirmó. “Lo que sí, es que llegué a un cansancio terrible y no se siente uno bien así”.

Por esta razón, la cantante decidió mejorar su alimentación. “Ahí la llevo. Ya son menos”, dijo al ser cuestionada por los dolores que padece.

También te podría interesar: Ocho tips fáciles de seguir para bajar de talla

Eso sí, Paquita señaló que viene con mucho entusiasmo a cantarle a los regios, sobre todo en este momento en que se requiere de empuje para salir adelante por las pérdidas humanas y materiales que dejaron los sismos en el centro de México.

“Es momento de cantar con más ánimo”, expresó la intérprete en entrevista vía telefónica.

Esta es la segunda vez que Alicia y Paquita se reúnen en este recinto para cantar a sus fans; antes lo hicieron en julio de 2016.

La intérprete relató que ella, como millones de mexicanos, experimentó un gran susto la tarde del 19 de septiembre cuando fueron sorprendidos por el sismo en la Ciudad de México.

Ese día, Paquita se encontraba cómodamente sentada en su casa en la Colonia Guerrero.

“Estaba sentada en un sillón, en mi recámara, de hecho me estaban dando un masaje cuando de pronto vi que todo se movía, las paredes se movía, empezó a temblar”, recordó.

“Yo me encontraba con doña Tere, que es una señora que me ayuda, un sobrino y otra señora que es de Veracruz. Vimos eso y me levanté y me fui al marco de la puerta, estaba muy asustada, me puse a rezar y a llorar”, agregó.

Las personas que se encontraban con ella corrieron hacia las escaleras.

“Corrieron para bajar pero no pudieron, entonces, yo me quedé sola. También quería salir pero no te deja el temblor. Así que me quedé agarrada del marco de la puerta”, relató.

Paquita dijo que vio que se movían las paredes de una forma impresionante, pero aseguró que su propiedad no registró daños materiales. “No nos pasó nada”, expresó aliviada.