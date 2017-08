¿No traía bra? Critican a Thalía en su foto viendo el eclipse (FOTO)

Thalía no se podía quedar atrás, así que al igual que muchos otros famosos publicó su foto de cuando estaba viendo el eclipse, pero los usuarios de Instagram notaron algo más en su look.

“Regresaste aquí mi amor no te vayas por favor, esperé por ti. Y lo haría otra vez por tenerte frente a mí y saber que estaré hasta el fin…cerca de ti”. Atte el sol a la luna 🌞💖🌚 Así lo vimos acá. 📷🙋🏼 #solareclipse2017 Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 3:10 PDT



Y es que para muchos, la cantante mexicana no traía brassiere debajo de la camiseta gris que estaba usando.

“¡Ni brassiere se pudo poner la desvergonzada!”, escribió una seguidora del programa Despierta América, que compartió la publicación de la esposa de Tommy Mottola.

@thalia también presenció el #Eclipse2017 algo que solo sucede cada 99 años. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 4:03 PDT

“Payasa esa mujer, esa ya ni por cerca la misma, a comprar brassiere se ha dicho, wow el tiempo no perdona”, escribió otra usuaria de Instagram.

“¿Dónde está el brassiere de esas hermanas caídas?”, comentó alguien más.

No te lo pierdas… Tu horóscopo de hoy

“Ella no tiene brassiere es verdad, pero no las tiene caídas y menos una mujer con tantos millones… ¿tú no sabes que eso es lo que le gusta al hombre viejo italiano?”, opinó otra usuaria.

Mientras que una más dijo que “le está afectando mucho la menopausia” y otra coincidió en que “ya tiene todo caído esta ridícula”.