No gusta el vestido que se puso Ana Patricia Gámez (FOTOS)

A pesar de que es una de las conductoras que más piropos recibe y de que recién acaba de abrir su boutique de ropa, parece que esta vez le falló a Ana Patricia Gámez.

Al menos así opinaron los seguidores del programa Despierta América, al ver el look de este martes de Anita, a través de la cuenta de Instagram.

Razones para sonreír: #1 Tú, gracias por su sintonía 😁 Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 4:58 PDT



La conductora mexicana apareció este martes con una de las tendencias de temporada, que son los vestidos tipo camisa, pero su elección no fue del agrado de todos.

Feliz martes para todos ❤️ @anapatriciatv les manda un beso así de grande 💋 súper feliz porque desde ayer ya se puede ver @DespiertAmerica en México lindo y querido 🇲🇽 a través de Unicable ❤️ Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 7:40 PDT



“Ana ¡cámbiate de ropa! En TV se ve como una bata de baño”, le sugirió un usuario de la red social.

“Anita ¿qué paso hoy? Tú eres hermosa ¿por qué esa bata de baño mi amor?”, le cuestionó otro fan.

“¡OMG! Ana se fue con la bata de baño. Que alguien le diga que parece que recién sale de la ducha”, fue otro de los comentarios.

“Hoy no atinaste con tu ropa Ana”, coincidió otro seguidor del programa, al tiempo que uno más opinó que “el vestido de Ana Patricia parece pijama”.

Tarea de hoy Martes, sonreír porque la alegría rejuvenece. Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 6:17 PDT



“La verdad la ropa de Ana Patricia no me gusta, se la pasa hablando de su negocio, honestamente no creo que a nadie le interesa”, agregó otra usuaria de Instagram.

Pero como el gusto se rompe en géneros, hubo quien opinó: “Anita muy hermosa, me encanta su ropa”, “me encantó el traje de Ana y su cabello hermoso”.