No convence vestuario de Rubí Ibarra (FOTOS Y VIDEO)

La quinceañera Rubí Ibarra, que se hizo famosa gracias a un video viral en Facebook, ofreció un showcase para invitados especiales y familiares, pero para muchos de sus seguidores hubo que algo que no convenció más allá de su talento vocal.

Y es que a través de su cuenta de Instagram, Rubí compartió fotos y videos del evento que tuvo lugar en un antro de la Ciudad de México, en los que rápidamente comenzaron a surgir diversos comentarios.

Nunca debemos renunciar a nuestros sueños, al contrario debemos ser más fuertes para alcanzarlos y aferrarnos a ellos preparándonos día a día, aprendiendo de lo malo y a lo que sigue… Gracias por su apoyo, los quiero mucho 😘🎤🇲🇽💃 Una publicación compartida de RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 1:22 PDT

“Me caes muy bien Rubí y ojala llegues hacer más famosa que ahora, pero la verdad cambia ese vestuario, está fatal, busca otra persona que te asesore mejor, estás bien jovencita, lo que te pongas te queda bien, menos ese vestuario de payasita de fiesta infantil, piensa en esto, mejora tu vestuario @rubi.ibarraoficial”, fue el consejo de una seguidora.

“Sí estoy de acuerdo con lo de tu vestuario. Si esta flashy tu vestuario y entiendo que tal vez no quieras vestirte provocativa. Pero parece que te metieron en una bolsa de papel aluminio… te aconsejo que mejor busques asesoría de vestuario con alguien más”, le sugirió otra fan.

No te lo pierdas… Tu horóscopo para hoy

“Sinceramente ojalá consigas a otra persona que te diseñe el vestuario. Porque lo que te han diseñado hasta el momento no te hace justicia. Vas muy bien, solo el vestuario no”, opinó alguien más.

“Con todo respeto mija, no sé quién te vista, pero no deberías de dejar que tomen sus decisiones y darles una sugerencia de lo que quieres ponerte y sí meterte al 100% al gym para que formes padre tu cuerpo, que tengas un cuerpito bien marcado te ayudará un buen para que les calles las bocas a todos y obvio por ti, para que te veas y te sientas mejor porque ya estás aquí, ahora a pulirte con todo”, le escribió otro usuario de Instagram.

Y hasta le aconsejaron algunas tiendas donde debería comprar: “Esa ropa está bien rara, tienes que ir a comprar ropa a Forever21, H&M, o comprar en FashionNova, estamos en el 2017 mija”.

No faltaron comentarios más agresivos: “Pareces como un payaso”, “no eres modelo”, “como cuando quieres parecerte a Becky G, pero no te sale”, “¿tus sueños? Si estás ahí porque te volviste popular con tu quinceañera, si no créeme que estuvieras en tu rancho”,

Y tampoco los que salieron en su defensa: “Qué gente tan más hater! Así tienen el corazón, negro. Critican y critican para sacar su veneno, déjenme decirles que son unas víboras amargadas y frustradas. Mírense en el espejo primero”.

Amigos aquí les dejo una de las canciones que cante en mi Show Case que fue solo para Prensa e Invitados Especiales. Espero les guste tanto como a mi. Disfruté bastante estar rodeada de gente tan linda que me apoyo en este comienzo de mi carrera, se que este es apenas el inicio, pero con el cariño de todos ustedes me dará mas fuerza para seguir adelante. ¡Disfrútenlo! Una publicación compartida de RUBI IBARRA (@rubi.ibarraoficial) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 7:16 PDT

No es la primera vez que Rubí recibía críticas por su vestuario, pues anteriormente ya le habían escrito “qué vulgar y corriente” cuando grabó el video de su sencillo No quiero nada.

Por si te lo perdiste… Critican a la quinceañera Rubí porque luce de más edad (FOTOS Y VIDEO)