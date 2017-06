No convence la Jenni Rivera de Mariposa de Barrio (FOTOS Y VIDEO)

Ni el cuerpo, ni la cara, ni el carisma… al parecer, muchas seguidoras de Jenni Rivera no han aprobado a Angélica Celaya, la actriz que la interpretará en la serie de Telemundo Mariposa de Barrio.

Pronto te contaremos cómo ha sido el proceso de transformación de @angelicacelaya1 para interpretar a #JenniRivera en #MariposaDeBarrio Una publicación compartida de Mariposa De Barrio (@mariposadebarriotlmd) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 3:50 PDT

En cada una de las imágenes que se han compartido en Instagram de la nueva “Jenni Rivera”, los fans de la “Diva de la Banda” han aprovechado para exteriorizar sus opiniones y en su mayoría, la desaprueban.

“Ni el cuerpo se le parece… qué triste que algo que caracterizaba a Jenni era que no estaba delgada, ¡pero tenía un cuerpazo! Esta mujer parece escoba con cu…”.

Te van a encantar las escenas que estamos preparando para ti. Pronto las disfrutarás solo por @telemundo #MariposaDeBarrio @angelicacelaya1 Una publicación compartida de Mariposa De Barrio (@mariposadebarriotlmd) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 3:48 PDT



“Opino que no se parece en nada a la Diva”, agregó alguien más, secundada por otra que opinó es que es “horriblee”.

“Insisto, ¡nada que ver! Ni siquiera aceptó subir de peso, al parecer, ¡se ve muy flaca!”, escribió otra usuaria de Instagram.

Hubo quien sí le encontró parecido, pero con otras famosas: “En algunas parece Gloria Trevi en otras Lucia Méndez, pero en ninguna a Jenni ,pasará a ser una novela más, porque la actriz no hará sentir que Jenni está aquí, porque la quieren poner perfecta, para nada lo era”.

“¡No, no, no! No se parece NADA a @jennirivera. Como fan de la Diva, estoy extremadamente decepcionado. Qué triste. Ni sabe la música de Jenni. Todavía le daré oportunidad, pero no”, dijo otro usuario.

¡Arriba las parranderas! Estamos preparando escenas que te van a encantar. Pronto las disfrutarás solo por @telemundo #MariposaDeBarrio Una publicación compartida de Mariposa De Barrio (@mariposadebarriotlmd) el 28 de May de 2017 a la(s) 5:28 PDT

“Aquí sí le da un aire a Jenni, pero cómo es posible que ni siquiera conozca las canciones… no es que se la sepa de memoria, pero sí es una grosería que usen esto de promo y no cuiden lo que dice, ya aunque sea hay que disimular”.

Qué gran orgullo contar con la interpretación de @angelicacelaya1 como #JenniRivera. Pronto llega la serie solo por @telemundo #MariposaDeBarrio Una publicación compartida de Mariposa De Barrio (@mariposadebarriotlmd) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 3:46 PDT

Y hay quienes prefieren a Luz Ramos, la actriz que encarnó a Jenni Rivera, pero en la serie de Univisión “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”.

¡Arranca el gran final de “Su Nombre Era Dolores”! No te lo pierdas por @Univision. #JenniEraDolores Una publicación compartida de Su Nombre era Dolores… (@doloreslaserie) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 6:04 PDT



“No se parece en nada a mi Diva, Luz Ramos está igualita, lo siento pero les gano Univisión”.

“Muy fresa para ese papel, no se involucra con Jenni Rivera. Más bien es la novela de Lucía Mendez. Nada que ver con Luz Ramos”.

Revive el estremecedor final de “Su Nombre Era Dolores, la Jenn que yo conocí” con otra emotiva escena de @luzrramos interpretando a #JenniRivera en su último concierto. Disfruta de la escena completa en el link de nuestra biografía 👉🏻#JenniEraDolores Una publicación compartida de Su Nombre era Dolores… (@doloreslaserie) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 7:53 PDT

“No mija, no tienes el carisma, ni la chispa para personificar a Jenni, eso solo Luz Ramos. A ella sí le quedo perfecta Jenni . Sorry por los Rivera, no hicieron buen casting”.

Pero también salieron los defensores: “¿Cuándo van a entender que no tiene por qué parecerse a Jenni?” JLo no se parece a Selena y aún así hizo la película. Estoy segura que Angélica va a ser muy bien su trabajo”.

“Eres una tremenda actriz @angelicacelaya1, y te pareces muchísimo”, agregó alguien más.

“Se ve muy bien. Mil veces mejor que todas las otras series. Tal vez no se vea igualita… no creo que sea el punto. Más bien se le asemeja un poco, pero creo que la esencia de Jenni sí se nota”, fue la opinión de otra usuaria.

“Excelente trabajo, espectacular caracterización, ya quiero ver #mariposadebarrio”.