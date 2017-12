La pequeña Vanellope Hope Wilkins llegó al mundo con una extraña condición genética llamada ectopia cordis que le daba pocas posibilidades de sobrevivir; en otras palabras, había nacido con su corazón fuera de su cuerpo.

Sin embargo, los médicos del Hospital de Glenfield, en Reino Unido, no se dieron por vencidos. A través de tres complejas cirugías lograron lo impensable: colocar el corazón de la pequeña en su lugar.

En un comunicado publicado por el hospital, su madre Naomi Findlay contó que al principio pensaba genuinamente que la bebé no sobreviviría. “Tuve que prepararme a mí misma para lo peor: fue mi forma de manejarlo. Llevé una ropita al hospital que se la pondría en caso de que muriera”, incluye el desgarrador relato de la madre. “Allí estaba ella, luchando, y ahí estaba yo, lista para rendirme”.

La condición con la que nación Vanellope es extremadamente rara y la tasa de supervivencia es menor al 10 por ciento. La doctora Frances Bu’ Lock, pediatra especializada en cardiología asegura en la publicación que es la segunda vez en 30 años de ejercicio que es testigo de una enfermedad como esta. “Había tantas dificultades, podía tener otros problemas en distintos órganos. Los factores que atentaban contra su supervivencia era inmensos”.

Ya durante el embarazo, Naomi y su esposo fueron advertidos sobre la condición que presentaba el feto. El ultrasonido que se realizó a las nueve semanas de embarazo encendió las alarmas. Allí podía notarse que el corazón y parte del estómago de la criatura había comenzado a crecer fuera de su cuerpo.

Semanas después, el estómago recuperó su posición natural pero el corazón permaneció afuera. La mayoría de los niños que padecen esta malformación no llega a nacer y, de sobrevivir al parto, existen altas probabilidades de que contraigan infecciones. Todo esto lo sabía Naomi y por ello vivió muchísimos días de angustia durante su embarazo: “Perdí la esperanza varias veces. Si no se movía pensaba: ‘¿No se ha movido hoy?’ Y en ese instante la sentía y decía: ‘oh, me escuchó'”.

No obstante, la fortaleza que demostró Vanellope al nacer fue inmensa. Su corazón, contra todo pronóstico, siguió latiendo correctamente y, 50 minutos luego del parto, los especialistas consideraron que estaba preparada para la primera cirugía.

Después de una semana, lograron operarla de nuevo para crear más espacio dentro de su pecho y encajar correctamente el corazón. La tercera y última cirugía sirvió para colocar una capa protectora al corazón ya que la pequeña no poseía costillas o esternón.

Vanellope, cuyo nombre está inspirado en una princesa Disney, está en proceso de recuperación y el panorama es muy alentador, gracias al maravilloso trabajo del equipo médico que demostró que, por más pequeñas que sean, las probabilidades pueden estar a nuestro favor.