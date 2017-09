“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea”, Anahí ayuda a víctimas de sismo en México (VIDEO)

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea”, pero para Anahí eso ahorita no importa. La cantante y actriz mexicana en estos momentos solo está concentrada en su papel como primera dama de Chiapas, para ayudar a las víctimas del sismo que azotó a México el jueves pasado.

“Aquí estoy muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada, lo que me importa ahora es ayudar a la gente, yo sé que ustedes quieren que cante, yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos, estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa, ahorita lo que importa es la gente, la vida humana”, dijo la ahora esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Enfundada en jeans, una t-shirt blanca y un chaleco verde fosforescente del gobierno del estado de Chiapas, la exRBD realizó un ‘Facebook Live’ desde la zona de desastre del estado que dirige su esposo, a quien acompañó durante un recorrido por las casas más afectadas en el municipio de Cintalapa.

“Esto es devastador, no podemos estar aquí adentro, no puedes estar aquí adentro porque esto puede colapsar en cualquier momento, miren esto, por favor miren esto, el estado en el que están las casas”, dijo en tono desesperado Anahí de Velasco.

Por eso, aprovechó la transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook para pedir ayuda: “La gente necesita todo, la realidad es que aquí necesitan todo, yo de verdad hago este video amigos para pedirles su ayuda, sé que en muchos países me están viendo, en Brasil, en España, en Latinoamérica, en muchos lugares, y les quiero pedir de todo corazón que ayuden a Chiapas, esto ha sido devastador”.

“Por favor amigos, vamos a unirnos en oración, pero también necesitamos sus donaciones”, insistió la ahora primera dama de Chiapas.