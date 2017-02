Miss Venezuela causa polémica por decir esto de Trump (VIDEO)

La representante de Venezuela, Mariam Habach Santucci, quien quedó fuera del certamen Miss Universo 2016, ha causado el enojo de muchas personas con sus declaraciones a favor de Trump.

Al regresar a su natal Venezuela, la joven de 21 años asistió a un programa de televisión y habló de su experiencia en el concurso. Sin embargo lo que causó más sorpresa fue que ella considera que cuando estaba el presidente fue la mejor época.

“La era de Trump era perfecta porque ganaba la mejor”, dijo Mariam al programa venezolano Se armó la tramoya.

“Creo que ahora el Miss Universo dio un cambio para mujeres con historia, algo distinto que ya sería como un poquito más Miss Mundo y no el Miss Universo que todos los venezolanos están acostumbrados a ver. Tenía mucha fanaticada. Fui muy alabada allá. Creo que el gran apoyo era de los filipinos y se los agradezco porque cuando faltaba un puesto (entre las semifinalistas) todo el mundo gritaba ‘venezuela’”.

“Yo soy muy buena perdedora, soy quien soy y (sé) de lo que soy capaz de hacer. Tengo una familia extraordinaria que me dice que si no es para mí, no será… que algo mejor vendrá”, señaló.

Sin embargo al quedar fuera de las semifinalistas, muchos aseguran que su mala actitud es la que influyó en este resultado.

Mariam Habach no consiguió colarse al grupo de las 13 aspirantes que pelearon la corona.

“De Venezuela este año mandaron a una representante muy lejos del prototipo de una reina venezolana. Yo he peinado y convivido con reinas de Venezuela, incluso algunas que han sido Miss Universo y algo común entre ellas es su encanto personal, irradiaban sencillez y por supuesto belleza pero la de este año nada de eso”, comentó el estilista Vicente Rodríguez.

“Es antipática, fría, nada accesible. Peinamos y maquillamos a todos, excepto a ella, ella se peinaba sola, tenía una actitud muy mala”.

Además, el profesional de la belleza se enteró que atacó de diferentes maneras a otras chicas.

“Trascendió que Venezolana pellizcó a Miss Colombia en una alfombra roja y que le pisó el vestido a Ecuador… No fueron coincidencia”