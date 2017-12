Mía de Molina ya no es una niña y para muestra, sus fotos celebrando la Navidad, en las que acaparó la atención con tremendo escote.



Raúl de Molina compartió algunas fotos y videos de su fiesta navideña en casa de la familia de su esposa Mily, en las que se ve a su hija disfrutando en grande del party, con un mini vestido que más allá de su tamaño, llamó la atención por su prolongado escote.



“Mía. Ese escote es demasiado bueno. Te miras linda”, “qué guapa se está poniendo Mía”, “Mía se ve espectacular”, “Mía qué indecencia, ¡vestido bonito!”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del ‘Gordo’ de Molina en su Instagram.



Pero no faltó quién le hallara el punto malo: “Ja, ja, ja, a escasos centímetros de que se le salgan las olas”, “parece que a Mía se le salió el pezón”.

Pero alguien aclaró: “Es el color del vestido”.

Mientras que una más se atrevió a darle una recomendación: “Mía hoy está vestida como vieja y hoy no hubo mucha tela. No me gustó tu vestido, pero si es tu gusto disfrútalo y diviértete. Pídele consejos a Rodner Figueroa o a Jomary para que luzcas como las grandes estrellas, un sincero consejo”.

Y tampoco faltó quien saliera en su defensa: “¡Feliz Navidad para ustedes!, que la sigan pasando súper, y dejen de criticar, dejen a la niña en paz, ya ni por qué es Navidad dejan de criticar”.