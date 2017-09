Melania insiste: vuelve a volar con tacones para visitar a afectados por Harvey (FOTOS Y VIDEO)

Al viajar a Texas nuevamente en tacones -esta vez Manolo Blahnick-, Melania Trump deja en claro un mensaje: la primera dama no va a permitir que la prensa, ni los expertos, ni nadie le digan qué ponerse.

Eso a pesar de que el país está experimentando uno de los peores desastres naturales de su historia, con lo que manda otro mensaje según Univisión Noticias: ella sabe que nunca va a tener que sufrir y pasar por lo que los otros pasan y padecen.

Antes de viajar a Texas este sábado, Melania fue captada del brazo de su esposo con un vestido y unos carísimos stilettos de pitón, con los que a decir de la cadena de noticias parece querer reforzar la idea de que no importa cuán caótico y embarrado esté el mundo, el país, y los lugares que la circundan, ella siempre podrá mantenerse impecable.

Sin embargo, tal y como lo hizo en su visita anterior, cambió su atuendo antes de aterrizar en Houston por una camisa denim, unos cómodos tenis y una gorra que esta vez no dice ‘POTUS’ sino ‘TEXAS’.

President Trump and First Lady Melania helping deliver supplies in Houston Texas! pic.twitter.com/FMBMDoPF0Q

— LUKE 🇺🇸 (@LukeMAGA1) 2 de septiembre de 2017