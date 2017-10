Mayeli Rivera sorprende con fotos de su ‘antes y después’ (FOTOS)

Mayeli Rivera confesó que hace tres años subió de peso “de una manera increíble” y aunque no tenía interés en bajar, de pronto se dio cuenta que ya no le subían “las leggins negras” y hace apenas un año se decidió a perder todos esos kilos de más y ahora el resultado es de no creerse.

Y es que la esposa de Lupillo Rivera compartió unas fotos en su cuenta de Instagram, del antes y después, en las que se ve que el cambio ha sido impresionante.



“Hace aproximadamente tres años subí de peso de una manera increíble, llámale stress, ansiedad, mmmm no sé, por tragona tal vez, no tenía así como que ningún interés en bajar de peso (así nos pasa en temporadas) lo peor es que no te das cuenta hasta que ya no te suben las leggings negras”, recordó la también empresaria de productos de belleza.

Así que “en octubre/noviembre del 2016 decidí comenzar un programa de una slim shake llamada ‘Healthy Bitch’ porque ya venía mi cumpleaños (quería perder el peso que subí en tres años en solo dos meses) LOL, eso es prácticamente imposible”.

ANTES

Mayeli aclaró que nunca se sintió mal por su sobrepeso, “eso sí, gordita pero bien segura de mí. Eso la verdad no cualquiera, pero mi ropa no me quedaba y ese sí era un gran problema para mí”.

Entonces comenzó su transformación, con un régimen que incluía una malteada por las mañanas, salir a caminar un rato, dos snacks al día, una comida fuerte y otra malteada en la noche (solo con agua) y dos pastillas de desintoxicación, lo que le dio “un súper súper resultado que mis invitados a mi fiesta vieron mi cambio, diciembre/enero comí mal, no subí ni una libra, en febrero me repuse las pilas y seguí agregando unos nuevos productos y hasta hoy sigo súper”.

DESPUÉS

La madre de dos niños asegura que “no es fácil, pero tampoco imposible” y por eso quiso compartir con sus seguidores su ‘secreto”, aunque aclaró que “cada producto es responsabilidad de quien lo consume. A mí personalmente me sirvieron”.