Mayeli Rivera revela lo que toma para evitar las migrañas (FOTOS)

Al confesar que sufre migrañas desde los seis años de edad y que es una mujer “normal”, Mayeli Rivera revela que toma vitaminas.

Y al ver el nombre de las que toma actualmente, se sintió atraída de inmediato: “Happy Bitch”.

“Para comenzar el nombre me encanta, ja, ja, ja. Me llamaron la atención aparte del nombre súper cool, me gustan porque te ayudan a aumentar los niveles de serotonina en el sistema nervioso, que es indispensable para nuestra vida, ayuda cuando estamos haciendo una dieta, cuando estamos en nuestro periodo, migrañas, depresión, ansiedad, insomnio, estado de ánimo”, explicó la esposa de Lupillo en la foto que publicó de las vitaminas en su cuenta de Instagram.

“¿Que si las tomo yo? ¡Sí! Soy una mujer normal que sufre de malestares, personalmente las migrañas las he tenido desde los seis años, ¿a veces nos sentimos desanimadas? No es más que falta de alguna vitamina tal vez”, agregó la también empresaria del mundo de la belleza.

Y rápidamente sus seguidoras se sintieron identificadas con su caso: “¿Cuánto cuestan @mayelirivera? Yo desde los 14 padezco de migrañas y ya tengo 33”, “Ups me hacen falta Maye, padezco mucho de migraña”.

Una de sus seguidoras le preguntó: “¿Te ha ayudado para las migrañas?”, a lo que Mayeli respondió: “Bastante, media hora antes de dormir y wow”.

Mientras tanto, Mayeli sigue promoviendo su línea de cosméticos Drama Queen.