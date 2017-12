Un lindo gesto terminó por convertirse en una sensual imagen, luego de que Maribel Guardia felicitara a un amigo en una fotografía… pero los fanáticos fueron más allá al descubrir tremendo escote.

La actriz, cantante y conductora de televisión costarricense, pero radicada en México, publicó este viernes en su cuenta oficial en Instagram una fotografía junto al diseñador mexicano Alejandro Mata, con motivo de su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a uno de los mejores diseñadores de Mex, mi adorado amigo @alexmata21 Te adoro”, comentó Maribel en el post, que alborotó a sus seguidores en la red social.

Y es que a sus 58 años, la tica sigue demostrando que cuida muy bien su figura, lo cual aunado a un sensual traje rojo hizo que su escote robara toda la atención de sus fanáticos.

Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el Dic 22, 2017 at 1:49 PST

“Hermosa @maribelguardia. Me encanta tu vestido, te luce hermoso”, “bueno, será muy buen diseñador, pero con todo respeto, con una mujer cómo tú Maribel Guardia, con un cuerpo taannn hermoso, tú haces que sus diseños se vean espectaculares”, “ella no necesita diseños, porque está sabrosita”, “envidia, a quién no le gustaría estar al lado tuyo”, escribieron algunos usuarios en la publicación que ya cuenta con casi 7 mil likes.

Con más de un millón 600,000 seguidores en Instagram, Maribel sin duda sigue siendo una de las favoritas en esta red social, donde los halagos por su escultural cuerpo están a la orden día, como se aprecia en la mencionada publicación.

Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el Nov 1, 2017 at 2:10 PDT

Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el Oct 16, 2017 at 6:54 PDT

Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el Oct 3, 2017 at 8:39 PDT

Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el Ago 22, 2017 at 7:43 PDT