María Celeste se reúne con Myrka y su hija (VIDEO)

María Celeste se reunió con la hija de su amiga Myrka Dellanos en el set de Al Rojo Vivo. Alexa Dellanos ha causado sensación en Instagram con sus candentes y atrevidas fotos, por lo que la conductora aprovechó para hacerle su primera entrevista en televisión.

Alexa dijo que desde muy pequeña sabía que ella había nacido para dedicarse al mundo del entretenimiento: “Yo lo sabía desde los tres años, estaba mirando a las dos (María Celeste y Myrka) y yo sabía que algún día yo iba a estar ahí también”, dijo emocionada.

Por su parte María Celeste contó que ella recuerda el día que nació Alexa, pues ella tenía el día libre y estaba en una cena: “yo tenía una fiesta muy grande en mi casa, tenía el día libre porque como Myrka iba a dar a luz en las próximas semanas, yo había corrido mis vacaciones y te adelantaste sinvergüenza, pero te quiero mucho”, le explicó la presentadora en medio de risas.

Alexa le contó que por ahora está trabajando como modelo aunque confesó que le apasiona la música y la actuación: “Yo no pensé en Instagram como una carrera, pero lo hice solo para enseñar mi vida personal y ahora tengo muchos negocios, tengo ropa que me mandan, productos y viajes, hoteles y todo”.

Por su parte María Celeste la definió como una “niña con cuerpo de mujer”: “Yo sé que muchas personas han hablado de ti y te juzgan por tus fotos ultrasexys”.

Y Alexa le respondió: “Yo enseño lo que yo quiero, pero solo es para poder expresarme, soy una persona libre, así soy y la gente toma eso y me critica y piensan que me gusta enseñar para…”, María Celeste la interrumpió y agregó: “Piensan que eres promiscua y no lo eres”.

“Y si lo fuera yo no juzgo a nadie”, agregó Alexa y se definió como: “Una persona intelectual, yo sé de la vida, me gusta ayudar a las personas”.

Comentó que su mamá sí se preocupó al principio cuando veía que la atacaban: “Al principio fue difícil porque mi mamá estaba leyendo los comentarios y me decía no puedes ponerte eso, no puedes lucir así, porque ella no quiere que piensen que no tengo mamá, que no tengo educación, un cerebro, y yo le dije ‘un día todos van a ver que este camino es diferente'”.

Comentó que ella no comparte las fotografías para los hombres, sino para las mujeres, pues quiere ayudarlas a que se vistan como ellas quieran: “Porque cuando las mujeres ven esas fotos ellas piensan: ‘¿quién es esta niña?, ella se pone lo que ella quiere, yo también voy a ponerme lo que yo quiera, yo me pongo lo que yo quiero”, finalizó.

Días antes María Celeste había anunciado que estaría con la hija de su amiga: “Mañana miércoles me acompaña Alexa Dellanos para hablar sobre sus aspiraciones en la vida y qué piensa de quienes la critican por sus fotos sexy en las redes. También habla sobre que piensa sobre todo esto su mamá, mi amiga y excompañera de trabajo Myrka Dellanos. Una entrevista casual y cariñosa”.

