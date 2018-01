Al estar como invitada en Despierta América, María Antonieta Collins no pudo evitar llorar al recordar lo difícil que ha sido para ella lidiar con la comida y el sobrepeso.

“¿Qué sientes cuando ves la comida?”, le preguntó Karla Martínez, a lo que la periodista respondió que es su “refugio de muchas cosas”, dado que ella fue una “niña pobre” y en su casa no había mucha comida, así que cuando tuvo dinero para comer, ya no podía dejar de hacerlo, “eso me ha perseguido, yo fui una niña pobre con hambre”.



Por eso, aseguró que a sus casi 66 años no ha podido “superar que en tu casa no hubiera suficiente comida para todos, si te tocaba un poquito de frijol, un poquito de arroz, un poquito de bistec que mi mamá hacía con mucha cebolla y mucho ají, mucho pimiento morrón y nos tocaba un poquito a cada uno y te quedabas con eso adentro, es muy difícil”, confesó Collins con la voz entrecortada.

Y es que años atrás, María Antonieta Collins sufrió de sobrepeso y eso lo atribuye a que en su niñez su familia no tenía recursos para comer, además que se alimentaba de manera descuidada.



Pero el 28 de enero de 2014 fue el día que decidió cambiar su vida, ya que su peso llegó al punto en que ni siquiera podía agacharse para ponerse unas medias, porque el estómago no la dejaba doblarse, con 45 libras de sobrepeso.

“Esa fue una Collins que me da miedo volver a ser”, recordó entre lágrimas la periodista. “Ese fue el día de mi operación y fui con tanto gusto y tan decidida a eso”.

Pero, recalcó, esa María Antonieta Collins se quedó ahí, en la sala de operaciones, y confesó que aún siente miedo y tiene pesadillas, en las que se despierta pensando que no son verdad estos cuatro años de un inmenso sacrificio para cambiar su vida.



“No es fácil hacer ejercicio todos los días, pero yo me prometí que el día que yo cumpliera 65 años yo no iba a ser una anciana achacosa porque no hice nada por mi cuerpo, sino que iba a ser la Barbie del Medicare”.