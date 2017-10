Maite Perroni se cae con vestido de novia (VIDEO)

Mientras usaba un lindo vestido de novia, Maite Perroni sufrió una aparatosa caída en la grabación de la telenovela Papá a toda Madre.

“Yo me caigo siempre, no importa cómo este vestida y ni qué zapatos traiga. Entonces eso es parte como de mi ser, es algo que está tatuado en mí entonces vestida de novia tratando de correr, claro me resbalé, o sea, me caí pero no me pasó nada”, dijo Perroni en entrevista a Televisa Espectáculos.

La actriz protagoniza dicha telenovela al lado de Sebastián Rulli, y aunque todavía no se estrena en México ni en Estados Unidos, la historia ya está dando de qué hablar gracias a la caída de Perroni.

Y es que la exRBD estaba grabando la entrada de la comedia romántica, ataviada en un lindo ajuar blanco de novia, cuando al tratar de ‘huír’ al parecer el vestido se le enredó en las piernas y la hizo caer.

Pero ella se lo tomó con mucho humor y continuó las grabaciones como si nada.

Según People en Español, en Papá a toda madre Maite interpreta a Renée, un personaje responsable y trabajador con el que la exRBD se siente muy identificado.

“Cada vez falta menos. No se pueden perder Papá a toda madre. Les va a encantar, se los presto. Estamos felices por esta historia”, expresó la cantante días atrás en Twitter.