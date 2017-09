Lucero se ‘destapa’ en pelea del ‘Canelo’ (FOTOS)

Más ‘destapada’ que nunca, Lucero fue la encargada de cantar el Himno Nacional de México en la pelea de ‘Canelo’ contra GGG. Pero más allá de que estuvo a punto de equivocarse en la letra, su escote es lo que está dando de qué hablar en las redes.

Y es que la llamada ‘Novia de México’ eligió un vestido negro súper escotado, de esos que casi nunca usa, pero al parecer la ‘noche mexicana’ en Las Vegas lo ameritaba.

Tras su actuación previo al combate entre Saúl Álvarez y Golovkin, rápidamente comenzaron a fluir los comentarios en las distintas redes sociales, como fue el caso de Instagram, donde Raúl de Molina compartió una foto en la que aparece junto a la cantante mexicana, su madre Yolanda y la exconductora de El Gordo y la Flaca, Jessica Maldonado.

Llego @luceromexico quien cantará el himno mexicano en #canelovsggg @jessimaldonadotv y lucero mamá Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 6:57 PDT

“Necesita un asesor de modas que le diga que ese escote es ridículamente pésimo para ella”, opinó una seguidora del ‘Gordo’ de Molina en la foto.

“En primera fue mal vestida Lucero para cantar el himno y mal”, agregó otra usuaria.

“Lucero cómo se notan los años, que ya no se debe enseñar”, escribió alguien más.



Pero muchos fueron más allá, al decir que “ya necesita cirugía en las bubis, muy caídas”, “le llegan casi a la cintura”, “qué vergüenza esta Lucero con esas pechugas tan caídas, que llamen a la ambulancia para que las levante”, “¡siempre las ha tenido muy caídas! Creo que las tiene mejor mi mamá, que ya tiene 80 años”.

#Lucero #luceromexico Una publicación compartida de Lucero 😄 (@lucerohogazafotos) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 11:58 PDT

“Que alguien le diga a Lucero el estado de la gravedad, todo lo que sube tiende a bajar (sus pechos) el Himno Nacional Mexicano hay que sentirlo para cantarlo, gracias Lucero, pero no fue tu día, ni traje, ni voz, ni inspiración, qué mal se vio”, fue la opinión de otra usuaria.

Mientras que alguien más comentó que “me hubiera gustado un traje de mariachi, a ti se te ven hermosos Lucero, de igual manera te ves hermosa, pero era nuestro día”.

Y no faltó quién saliera en su defensa: “Wow, comentarios muy desagradables, siempre tienen que criticar y juzgar, dedíquense a vivir bien sus vidas, no creo que ustedes siempre se vistan bien de acuerdo a las ocasiones. Siempre nos vestimos para agradarnos a nosotras mismas, obvio no a todas les va agradar, pero uno se puede reservar los comentarios, más cuando son tan desagradables”.