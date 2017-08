Los escotes más sexys en la alfombra azul de Premios Tu Mundo (FOTOS Y VIDEO)

Desde Aracely Arámbula, pasando por Zuleyka Rivera y hasta llegar a Mariana Seoane, la belleza y la sensualidad se hizo presente en la alfombra azul de Premios Tu Mundo, que se celebraron la noche del jueves en Miami.

Para muchos, Aracely Arámbula no solo fue la mejor vestida, sino la más sexy con el vestido con escote bordado, que resaltaba sus atributos y su delineada figura.

Solo puedo decir #Gracias por esta maravillosa noche #Arafamilia gracias por premiar a #LaDoña sin ustedes nada sería igual 🙊😭 y lo digo desde el fondo de mi corazón 💚🙏🏻🙌🏻❤️ Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 10:24 PDT

“Se ve extraordinariamente bella y perfecta”, “¡bella! Fue la mejor vestida de la noche”, “sí, definitivamente es la más hermosa, su carisma y su vestido resaltan su belleza”, fueron algunos de los comentarios que recibió ‘La Doña’ en redes sociales.

Nuestra @aracelyarambula siempre nos sorprende con su belleza 💖#PremiosTuMundo Una publicación compartida de premiostumundo (@premiostumundo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 4:44 PDT

Otra igual de espectacular fue Zuleyka Rivera, quien con un modelito corto y con un escote muy pronunciado, dejó boquiabiertos a todos a su paso.

Que energía se siente llegando a @premiostumundo Gracias MEGA ESPECIALES a mi #glamsquad Stylist: @joeamhed Hair: @sousa_mh Makeup: @j.l.robles Dress: @gianninaazar Jewelry: @charlielapson Una publicación compartida de Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 5:52 PDT



“La más bella, hermosa de pies a cabeza”, “espectacular, su energía, carisma, simpatía”, fueron algunas de las opiniones sobre la exMiss Universo boricua.

Movimiento de cadera💫 @zuleykarivera #premiostumundo Una publicación compartida de premiostumundo (@premiostumundo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 5:15 PDT

“Eres hermosa, me encanta que haya sido rojo el vestido, además de que el diseño te queda espectacular. El maquillaje y el cabello son preciosos y toda tú eres hermosa”, “bellísima, ese vestido te quedó perfecto, el peinado y el maquillaje fueron los indicados para ti, brillaste como siempre”, le escribieron sus seguidores en Instagram.

Y entonces?!!! Que les pareció el diseño que me hicieron @pandoramexico para #PremiosTuMundo 😍🔥❤️ #RedLover Una publicación compartida de caromirandaof (@caromirandaof) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 8:37 PDT

La actriz y cantante mexicana Mariana Seoane llegó lanzando besos desde la alfombra azul, con lo que ‘hechizó’ a sus seguidores al lucir un modelo corto con escote en V y abiertas a los costados del abdomen, que definitivamente la colocó como una de las más sexys de la noche.

Gracias a todo mi equipo maravilloso… stylist @genaromaldo vestido @mazentaleb Make Up @daniellezama hair @jorgebeltranhair Joyeria @charlielapson @mediaconceptspr @opisfil @hildegardtan ❤️🙏🏽😘 @premiostumundo Una publicación compartida de Mariana A Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 9:41 PDT

“Bellísima y elegante”, “hermosa Marianita hermosa”, fueron algunos de los piropos que recibió, aunque no faltó quien notara que “el vestido es muy parecido a @zuleykarivera… no iguales”.

La coqueta @laseoaneoficial 💘😉 aquí en #premiostumundo Una publicación compartida de premiostumundo (@premiostumundo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Por supuesto que en este conteo no podía faltar Maripily, quien con un jumpsuit bordado en negro acaparó la atención de todo mundo.

“¡Hermosa como siempre, ese diseño es hermoso! ¡Y tu cuerpo que le da perfección al vestido! ¡El vestido lo hace la persona! ¡Orgullo boricua!”, “qué hermosa y qué bonito color de piel, me encanta”, le escribieron en redes.

Quiero agradecer a mi bella amiga y diseñadora Venezolana @kgkarinagarcia @kgkarinagarcia que se esmero diseñándome este hermoso Jumpsuit Negro que lucí anoche en @premiostumundo Para los que me han preguntado dónde consiguen este hermoso diseño pueden llamar al (786) 725-1874 www.kgkarinagarcia.com Una publicación compartida de Maripily Rivera (@maripilyoficial) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 10:40 PDT

Y aunque para muchos Fernanda Castillo también fue de los mejores escotes, otros no estuvieron tan de acuerdo con el vestido bordado en tono dorado que eligió para esta ocasión.

¡WOW! @fernandacga se ve espectacular esta noche!! #premiostumundo ✨✨✨¿Qué opinan? Una publicación compartida de Al Rojo Vivo (@alrojovivo) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 4:33 PDT



“No me gusta para nada ella, es muy linda, pero no me parece ese vestido”, “horrible, aparte no tiene ni senos, se ve más mal… estuvo muy mal asesorada”, “por qué se ponen tan ridículas, para llamar la atención, por qué no ponerse elegantes y sencillas, llaman más la atención, pues tienen belleza y juventud”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz de El Señor de los Cielos.