La actriz Lorena Herrera compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en la que lució su trasero en la playa.

En la imagen se ve a la también cantante recostada boca abajo, con sólo la parte inferior del bikini puesta.

Se aprecia su espalda y gran parte de su trasero, además de que se alcanza a distinguir un sexy tatuaje en la espalda baja derecha.



“¡Qué triste! ¡Mi último día de bronceado en esta playa! ¡Creo que a veces hay que trabajar!”, escribió la mexicana para acompañar la fotografía.

“Se ve muy bien el paisaje, lástima que se acabó la vista tan hermosa que nos envías”, le escribió un usuario en la red social.

“¡Mis respetos! Súper cuerpazo”, agregó alguien más.



“Lindo color de piel, bonita espalda y buenas pompas”, opinó otro seguidor de la artista.

“Lorena ¿cómo nunca te he encontrado en una playa así asoleándote? Bueno será porque no me gusta ir a la playa”, le escribió un seguidor más.

*Con información de Agencia El Universal