Lili Estefan y Raúl de Molina reaccionan al nuevo trabajo de Rodner Figueroa y le dan ‘golpe bajo’ en su debut (FOTOS Y VIDEOS)

Aunque tanto Lili Estefan como Raúl de Molina reaccionaron de manera positiva al regreso de Rodner Figueroa a la televisión, justo este día Univision le dio un ‘golpe bajo’ al debut del fashionista en Telemundo.

A través de su cuenta de Instagram, el programa de El gordo y la flaca confirmó el regreso de Lili Estefan al show de entretenimiento, tras unas semanas de ausencia: “Hoy regresa nuestra flaca @liliestefan así que prepárense pa’ lo que viene. Los esperamos a las 4pm/3c por @univision”. Lo extraño es que esto ocurrió justo a la misma hora en que Rodner debutará en Al rojo vivo.

Por su parte, Rodner se ha encargado de recordarles a sus fans que hoy es su regreso a la pantalla chica: “Ya saben dónde encontrarme !!! Nos vemos hoy en@alrojovivo estafa @mariacelestearraras por @telemundoa las 4 pm / 3c #alrojovivo #telemundo”.

Algunos medios como People en Español destacaron este hecho que ya generó reacciones encontradas entre sus seguidores: “Aquí el que está compitiendo y el que esta agarrándose del escándalo es Univision. Así es que nos vamos con Telemundo!!!!!!”; “Telemundo! Casi nunca veo Univision y menos me gusta El gordo y la Flaca”; “Telemundo sin duda! Univision siempre con lo mismo ya aburren! Lili no es la única que le ponen el cuerno y se divorcia duele la separación si! Pero no es para que hagan tanta falsa propaganda”, comentaron varios usuarios en las redes.

Raúl de Molina compartió un video donde se puede ver la llegada de Lili al estudio de Univision.

Justo cuando el venezolano anunció su regreso a la televisión de la mano de María Celeste Arrarás y su programa Al rojo vivo, varios famosos y excompañeros del fashionista también quisieron sumarse a las felicitaciones, entre ellos Lili Estefan.

La periodista cubana le dedicó unas palabras al conductor:

“Yeahhhhhhhh Feliz por ti. En hora buena y deseándote todo lo mejor”, escribió en su cuenta de Instagram Lili, con quien compartió pantalla en Univision durante varios años.

Pero Lili no fue la única: también su excompañero y amigo Raúl de Molina compartió una imagen con él, lo que hace suponer que el cubano lo felicitó en persona y con una reunión entre amigos en un lujoso departamento en Miami.

Por su parte, la actriz Kate del Castillo le envió un video y además le dijo que lo importante era divertirse, un gesto que agradeció el venezolano: “Gracias por darme una bienvenida tan bonita en @alrojovivo Te agradezco infinito tus bellas palabras!!!”.

El conductor compartió una fotografía el domingo donde aparece junto a su nueva compañera María Celeste Arrarás y donde escribió: “Felices de trabajar juntos!!! ✌🏼@mariacelestearraras y yo los esperamos mañana Lunes (hoy) en @alrojovivo por @telemundo a las 4pm/3c”.

