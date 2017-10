Lili Estefan se disculpa tras ser acusada de defender a Eduardo Yáñez (VIDEO)

Una alfombra roja debería de ser para presumir sus mejores galas. Las estrellas llevan espectaculares atuendos y lucen sus mejores galas. Sin embargo eso no ocurrió durante el evento al que acudió Eduardo Yáñez.

Fue esta semana cuando el actor mexicano se incomodó ante una pregunta del reportero Paco Fuentes de El Gordo y La Flaca y terminó golpeándolo.

Sin embargo Lili Estefan fue severamente criticada por su postura, ya que muchos usuarios terminaron criticando a la conductora cubana, pues afirmaron que trató de defender la actitud agresiva que tuvo el actor.

Sorpresivamente este jueves Lili Estefan hizo lo impensable. Y es que tuvo que aclarar la situación y como si no fuera suficiente, también pidió perdón por lo sucedido y además hizo el anuncio de que Eduardo Yáñez le prometió ir al programa la próxima semana para disculparse.

“Durante el programa de ayer nosotros hicimos algunos comentarios que quizás pudieron haber sido interpretados o más bien quiero decir malinterpretados como que de alguna manera nosotros justificamos la acción de Eduardo Yáñez a nuestro reportero. Le queremos ofrecer primero una disculpa a Paco, también a nuestra audiencia y a nuestros colegas que son miembros de la prensa porque de ninguna manera nosotros quisimos hacer esto”, dijo al inicio del programa.

“Primero le ofrezco la disculpa a nuestro reportero Paco Fuentes. Quiero dejar claro que él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo y que nada justifica señores la acción de Eduardo Yáñez; segundo a ustedes, nuestra audiencia, y tercero les queremos dejar claro que bajo ningún concepto y en ningún momento fue nuestra intención justificar este tipo de acto de violencia. Pienso que la acción de Eduardo definitivamente es indefendible”, agregó.

La cubana dijo que habló con Eduardo Yáñez y el mexicano le prometió ir al programa la próxima semana para personalmente pedirle una disculpa al reportero.

“Me comentó que ya había dado una disculpa a través de las redes sociales pero le pedí que, yo siento que es necesario que venga aquí al programa y que con nosotros le diga directamente a Paco que estaba equivocado. Eduardo me prometió que iba a estar la semana que viene con nosotros, dice que en este momento se siente como que no está en condiciones de hacerlo, dice que que pasen unos días para él sentirse mejor y que la próxima semana prometió estar aquí con nosotros en vivo así es que espero así lo cumpla y que se dé cuenta de una vez por todas que no se acepta violencia de ningún tipo”, finalizó Lili, mientras Raúl solo se mostraba serio.

Este día en las redes sociales de El Gordo y La Flaca, en lo que parecería tratar de rectificar su postura, compartieron una fotografía donde aparecen todos los reporteros junto a Paco Fuentes y aclarando: “F E L I C E S con @fuepaco en la oficina”.

F E L I C E S con @fuepaco en la oficina.

También Raúl de Molina aclaró en sus redes sociales, que él en todo momento apoyó al reportero y jamás estuvo de acuerdo en que Eduardo Yáñez: “Este es una parte de la entrevista que tuvimos en @elgordoylaflaca con @fuepaco ayer donde hablamos sobre la agresión de Eduardo Yáñez y donde yo explicó que eso nunca debió pasar #noalaviolencia”.

Este es una parte de la entrevista que tuvimos en @elgordoylaflaca con @fuepaco ayer donde hablamos sobre la agresión de Eduardo Yáñez y donde yo explicó que eso nunca debió pasar #noalaviolencia

Este es el momento en el que Lili generó diversas críticas por sus comentarios.