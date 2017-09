La corrieron de El Gordo y la Flaca, pero con una foto ¿les manda mensaje? (FOTO)

Cuando Univisión ya no le renovó contrato a Jessica Maldonado en El Gordo y la Flaca, los medios señalaron que era porque el programa necesitaba caras jóvenes y cuerpos esculturales. Y con la foto que la exreportera acaba de compartir en Instagram, parece un ‘mensaje subliminal’ para su excompañía.

Jessy publicó una imagen del antes y después de su figura, en la que en ambas fotos se le ve en top y leggins deportivos, con un sorprendente cambio en su figura en la segunda de ellas.

“¡Wow! Tengo muy poco tomando @flattummytea Y ya empiezo a ver los resultados. Gracias a @flattummytea! He estado bebiendo esto por un poco de tiempo y déjame decirte está sin duda ¡trabajando! Mi hinchazón ha sido golpeada, por lo que mi barriga plana se está volviendo hot, y no puedo esperar a cambiar mis blusas cubiertas por crop top. No pasará mucho tiempo, pero paso a pasito y con disciplina. Gracias pero no quiero ser la única que se siente de esta manera… por eso les estoy informando de mi progreso”, escribió Maldonado junto a las imágenes, que rápidamente comenzaron a recibir decenas de comentarios.

“Te ves genial, ¿por cuánto tiempo has estado tomando esto?”, le preguntó a una seguidora.

A lo que Jessica respondió que “combino el @flattummytea con ejercicio y una dieta más balanceada, tomo mucha agua y no fallo con el té. Les aclaro que tengo muy poco tiempo tomándolo, todavía me falta”.

“Oh cielos, definitivamente mi inspiración… te miras súper”.

Pero también recibió algunas críticas: “Yo te veo igual, solo una foto con mucho más filtro”.

“Te ves igual”, “igual no se ve la diferencia”, coincidieron otros usuarios de la red social.

“Para mí se ve igual solo desde un ángulo diferente. ¡No hay té mágico o pastillas! ¡He cambiado mi dieta y el mes pasado perdí 10 libras! ¡Este mes he perdido 5 libras adicionales más! ¡Es lo que comemos y el ejercicio lo que hace la diferencia! Ella sigue siendo hermosa no importa qué”, escribió otra seguidora de la exconductora.

Hasta la esposa de Raúl de Molina, su exjefe, le comentó en la foto: “Wow, te ves bien para Las Vegas”, a lo que Jessica le respondió: “Mili tengo que llegar flaca a la pelea”, refiriéndose al enfrentamiento de Saúl ‘Canelo’ Álvarez Vs. GGG del próximo 16 de septiembre.