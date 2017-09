Kenia Ontiveros, ¿se parece a Thalía? (FOTOS)

Tanto Larry Hernández como su esposa, Kenia Ontiveros, siempre levantan ‘pasiones’ en sus redes sociales y una de las últimas fotos de ella en Instagram están dando mucho de qué hablar.

Y es que para muchas de sus seguidoras, en las imágenes en que Kenia aparece con un vestido rojo y el peinado con una coleta hacia un lado, le da ‘un aire’ a Thalía.

😁❤️ Una publicación compartida de Kenia Ontiveros (@keniaontiverosoficial) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 9:51 PDT



“Creo que en esta fotografía te pareces a Thalía”, le escribió una fan, algo en lo que coincidió otra: “Te pareces a @thalia en esta foto”.

❤️ Una publicación compartida de Kenia Ontiveros (@keniaontiverosoficial) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 12:04 PDT



“Lindísima como siempre Kenia”, “única y elegante”, “qué guapa mujer”, fueron algunos de los piropos que recibió la pareja de Larry Hernández.

Pero los ‘haters’ no la dejan en paz y aprovecharon la oportunidad para lanzarle críticas: “Tus uñas se ven feas, muy gruesas, se ven más falsas que un billete. Busca alguien q te haga un mejor trabajo en tus uñas”.

También te recomendamos… Chiquis Rivera fue la dama de honor de su tío Juan (FOTOS)

“Barberas, bonita es la que no usa maquillaje, todo lo postizo no es real y ridículo, el Larry diciendo que es única ja, ja, ja, ja, será para él porque única nooo, hay millones de mujeres más lindas sin tanta tlapalería encima, claro no digo que ella no es bonita, sí lo es y mucho, pero naturalita”, opinó otra seguidora.