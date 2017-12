Sus grandes ojos cafés claros, sonrisa radiante y su gran carisma, se vieron opacados por su atrevido traje de baño. Y es que Jacqueline Bracamontes publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que presumió un sexy atuendo.

La ex reina de belleza mostró su escultural figura en un traje de baño rojo, el cual dejó al descubierto su delineada figura.

Jacky Bracamontes escribió que se trataba de una foto de hace poco tiempo cuando estuvo en Miami.

Sin embargo la imagen desató la envidia de algunas de sus fans: “Tres hijas y ese cuerpo!!!!! literalmente te odiooooooo”, “Cuerpo perfecto”, “Así o más bella?”.

Otras de sus fans le aconsejaron que siguiera así para evitar que su esposo se fije en otra: “Así !! Mi jaky tu sexy y sé más descarada !! ¡Pa’que tu marido no vea por otro lado y nomás te cuide a ti hermosa!”, “De las mujeres más guapas, buena esposa y mamá, que tu marido siempre lo sepa”.

Y los halagos seguían: “Eres real? Enserio que cuerpatzo”, “Por algo fuiste y serás Reyna de belleza. Bendiciones Jacky”, “Que súper CUERPAZO que Barbara !!”.

La ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000 ha sido el amor platónico de varios galanes de la televisión, incluso se ha relacionado con hombres en posiciones privilegiadas, como Valentino Lanus (actor), Arturo Carmona (actor), Francisco Fonseca (ex futbolista), Fernando Schoenwald (empresario) y su actual esposo, Martín Fuentes (piloto de carreras). Pero esto siempre consensuado y bajo los pasos del enamoramiento común.

Con una trayectoria de casi diez años en Televisa, empresa señalada por Kate del Castillo por supuestamente sexualizar a las actrices y ofrecerlas en comidas a los publicistas, y en medio de una gran cantidad de acusaciones de acoso y violaciones a actrices por productores en la industria del entretenimiento de Hollywood, la tapatía sólo puede decirse afortunada.

“Me impacta cada vez más las historias que he estado escuchando, pero me siento en ese aspecto bendecida porque nunca me tocó vivir algo así, nunca”, compartió la conductora.

En días pasados, la veracruzana Adriana Fonseca declaró que sufrió de acoso en más de una ocasión cuando iniciaba su carrera, y, aunque no refirió empresas ni dio nombres por temor a quedarse sin trabajo, reafirmó lo que también Alejandra Ávalos y Dulce María contaron referente al tema.

“Te puedo decir que yo estoy muy agradecida y me siento muy afortunada. De hecho, yo no te podría hablar ni siquiera de haber pasado por un caso similar”.

Por otra parte, la también modelo agradece de la protección y del amor de su marido, con quien celebró seis años de casada el 1 de octubre y con quien tiene tres hijas.

Jacqueline Bracamontes asegura que el amor de su familia y el lanzamiento de su libro “La Pasarela de Mi Vida” le ofrece hoy una de las mejores etapas.

Y es que luego de publicar sus más personales anécdotas, incluyendo las buenas y malas experiencias a nivel personal y profesional, la presentadora de La Voz México goza de una especie de liberación.

“Una de las razones por la que escribí fue para demostrar que no soy perfecta, que he cometido errores, que he hecho sufrir y que me han hecho sufrir, que me ha tocado aprender a trancazos”.

La actriz de 37 años, que espera escribir un volumen futuro sobre episodios próximos de su vida, presentará “La Pasarela de Mi Vida” el próximo domingo 3 de diciembre, a las 13:00 horas, en el salón 4 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

#splash Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:00 PDT