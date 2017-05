Investigación a marca Ivanka Trump en China termina con un arrestado y dos desaparecidos, según informe

Un hombre fue arrestado y otros dos permanecen en calidad de desaparecidos luego de participar en una investigación sobre las condiciones laborales en una fabrica china que confecciona calzado para la marca de Ivanka Trump, según informó el martes The Associated Press.

Los tres individuos trabajaban para la China Labor Watch, una organización sin fines de lucro basada en Nueva York y la cual planeaba la publicación el próximo mes de un informe sobre las supuestas condiciones de trabajo excesivo y bajo salario de la empresa a sus trabajadores, señala The Hill.

De acuerdo a The Associted Press, Hua Haifeng fue detenido y acusado de espionaje ilegal. La China Labor Watch agrega que perdió contacto con los otros dos hombres – Li Zhao y Su Heng – el fin de semana.

Con información del medio The Hill y The Associated Press