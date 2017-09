Infartante escote por poco le hace una mala jugada a Ana Patricia Gámez (FOTOS Y VIDEOS)

Ana Patricia Gámez no solo apantalló a todos con sus coreografías en su debut dentro del programa Mira Quién Baila la noche del domingo, sino que además dejó sin respiración a más de uno con su infartante escote.

La conductora de Despierta América escogió un top con mucho bling bling, que por poco y le hace una ‘mala jugada’, ya que estuvo a punto de enseñar de más entre tanto baile y baile.



“Cuidado con esos escotes Ana, porque casi enseñas el busto, pero bailaste bien”, le aconsejó una de sus seguidoras en una foto que la mexicana compartió en su cuenta de Instagram.

En general, fueron buenos los comentarios de la actuación de Ana Patricia en las redes sociales.

Cargada perfecta ✨ @JonPlaterodude #TeamAnaPatricia #MQBAnaPatricia #MiraQuienBaila #MiraQuiénBaila @MiraQuienBaila Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 6:51 PDT



“Tu corazón se quedó en la pista @Anapatriciatv”, “¡me encanto! ¡Fuiste la que mejor bailó!”, “hermosa que te veías en esa pista, sigue trabajando como lo has hecho hasta ahora y te veré en la final”, son algunas de las opiniones que ha estado recibiendo la conductora.

En un detrás de cámaras de Despierta América, Ana Patricia reveló que tanto esfuerzo le ha dejado “rastros” en su cuerpo en forma de moretones, debido a los intensos ensayos que ha realizado en las semanas previas al debut del programa.

Cuando las cosas se disfrutan todo sale mejor! Apenas comenzamos 💃🏻 #TeamAnaPatricia #MQBAnaPatricia #MiraQuienBaila #MiraQuiénBaila @MiraQuienBaila @JonPlaterodude Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 6:57 PDT



“Un moretón en el empeine, otro en la espinilla, otro en la rodilla, uno más en el muslo, y una quemadita en el hueso del pie por la vuelta que hago en el piso. Y los de los bracitos ya se me están yendo”, dijo la conductora a la gente de su producción.



Después del estreno de Mira Quién Baila, Ana Patricia confesó que ella ya se siente la ganadora: “Yo he visto el video y me sigo emocionando, si alguien lo ha disfrutado, he sido yo”, dijo.