Hoy es el Día Nacional sin Sostén y te decimos por qué es importante celebrarlo

Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, y el 13 de octubre se celebra el Día Nacional sin Sostén para crear conciencia sobre la importancia de la sensibilizacion, pronta detección y tratamiento de este cáncer.

Según la Organización Mundial de la Salud, “cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo”.

Y aunque sea un tema controversial, hoy puedes salir de casa sin brasier sin que nadie te diga nada (aunque nadie debería opinar sobre tu estilo). Pero si no quieres quitarte el sostén pero demostrar tu apoyo con esta causa, puedes vestir alguna prenda morada.

Recuerda la importancia del autoexamen, si no tienes edad para realizarte una mamografía, el examen mensual es la forma más rápida para detectar cualquier irregularidad.

It’s that time of the week again! Give yourself a #FridayFeeling and check your breasts for signs and symptoms of breast cancer 🎀 #BCAM pic.twitter.com/EzCrfIr5vf

