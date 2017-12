Al parecer toda la polémica que desató el hijo de Jenni Rivera tras revelar sus preferencias sexuales ha quedado atrás, pues ahora se ve compartiendo felizmente con su pareja.

Su cuenta de Instagram fue el medio perfecto para que Juan Ángel pudiera compartir con sus seguidores no solo los obsequios que recibió, sino también las singulares muestras de afecto que tiene con su pareja Joaquín.

A través de Instagram Stories, ‘Johnny’ mostró los regalos que recibió por parte de sus seres queridos, sin faltar los obsequios de Joaquín, los cuales incluyeron unas pantuflas del Hombre Araña, un sable de luz de Star Wars, así como una máscara con sonido del personaje de ‘Chewbacca’ de la misma película.

Chiquis Rivera hizo lo propio regalándole un kit completo de playeras de Régulo Caro, prendas que ‘Johnny’ mostró con el escrito “cuando tu hermana lo logra en Navidad”, haciendo referencia al cantante de regional mexicano; además, el joven presumió que por parte de su padre, recibió un par de tenis de la marca Gucci en color azul.

Pero al parecer su regalo preferido fue la máscara de ‘Chewbacca’, la cual no se retiraba ni para besar a Joaquín, quien no vio problema en besarlo por encima del peludo personaje, protagonizando así una peculiar historia.

Sus fans reaccionaron extrañados: “@juanangel702 @jooaquaain Raro pero muy lindo”, “¡Esto es demasiado lindo!”.

Mientas que Joaquín recibió por parte de Juan Ángel y Chiquis unos auriculares, un par de tenis Nike de color rosa y una sudadera del mismo tono, acompañando su historia con el mensaje: “Gracias amores”.

loving this chewy mask my baby got me for Christmas ❤️🤣 @jooaquaain pic.twitter.com/6mvPNsnzwT

— j.a. (@juanangel702) 27 de diciembre de 2017