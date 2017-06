‘Gomita’ confiesa la razón por la que ya no puede hacerse más cirugías (FOTOS)

Aunque quiera ya no puede. Y es que debido a que tiene solo 22 años, la exconductora de Sabadazo ya “agotó” las oportunidades que tiene de hacerse cirugías estéticas.

La mexicana habló con Univisión Entretenimiento y les contó que está satisfecha con el resultado, pero que por ahora ha decidido pensárselo dos veces antes de regresar al quirófano, por recomendación de su doctor.

Reveló que el último retoque que ha estado considerando es el de la perfiloplastía, que le cambiaría las facciones que resaltan de su perfil, aunque dijo que no está dispuesta a realizarsela, pues considera que es mucho más delicadas que las cirugías anteriores: “Me pueden hacer la (operación) de caballo (como se le llama comúnmente), pero imagínense es como rebanar tu hueso y eso no me gustaría. Prefiero estar así redondita, ya me acepté con la cara más redonda”.

Contó a Univisión que cuando apenas tenía 18 años de edad comenzó a operarse: “Siempre me ha gustado estar entalladita y con cosas chiquitas y en su momento llegó a fastidiarme que siempre era la gordita. Entonces dije, ya no voy a ser la gordita, ni la cachetona”.

Y agregó: “Lo hice porque cada persona que veía dentro de la televisora estaba operada, sin excepción. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Yo estuve en el foco rojo porque compartí paso a paso mis cirugías, lo que no saben es que todas están operadas”.

Y sin pena contó cómo fueron sus cirugías: “La primera cirugía que me hice fue el busto y me hice una liposucción, ahí mismo me quité las bolsitas de bichat, aunque no hubo como mucho resultado, pues me sigo viendo cachetona, así que no funcionó mucho”.

“La segunda tanda de cirugías fueron mis pompis, con otra lipo para mejorar mi cuerpo, porque ya me veía muy acá de todo y atrás me veía toda plana, entonces dije, pues me tengo que poner pompas y después me hice otra para rellenar la parte de mi glúteo, porque como tenía implantes tenía una división; entonces me abrieron muy poquito de la pierna y poniéndome acá atrás”, de esa forma fueron seis ciurgías.

Aunque hasta ese momento todo iba bien, su cirujano Miguel Ángel Guevara creía que le hacía falta un toque final: “La última que me hice fue la nariz, con una liposucción completa”, pero su médico de cabecera le dijo que la perfiloplastia es la última cirugía que podría hacerle e incluso le dijo que las liposucciones ya están prohibidas.

“Habló conmigo y me dijo que no puede hacerme ya más, sólo esta que les comento (perfiloplastia) que meda cosita, porque estoy muy chica y voy a ser madre algún día, entonces en su momento cuando quiera tener hijos me va a costar mucho trabajo porque mi piel ya la compacté muchas veces por las liposucciones”.

Y le comentó: “Ya no te puedo hacer nada más, a menos de que te quieras hacer grandes las orejas o que sé yo, porque ya te hiciste toda y le dije: ‘tiene razón ya no me puedo hacer absolutamente nada más, estoy perfecta así’”, finalizó la conductora.

