La presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel se quedó fuera del final de una emisión por un penoso accidente con su ropa.

Francisca sufrió un percance con el botón que mantenía abrochado su pantalón durante la recta final del matutino trasmitido este pasado lunes.

Los hechos quedaron registrados en un video que se encuentra en YouTube, en el cual se observa a la dominicana angustiada por el desperfecto que sufrió su blanco pantalón.

“No pude salir porque se me rompió el pantalón, no agarraba (el botón), se me rompió y por eso no pude, me quedé fuera del final del show”, respondió la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016.

Algunos usuarios comentaron que a la pobre Francisca cuando no le llueve, le llovizna: “Pero Francisca le pasa de todo, como decimos aquí en Santo Domingo está salada”, “todo se le rompe, de zapatos a pantalones”, “a Francisca la pasa de todo”.

Inclusive hubo hasta quienes aconsejaron a la presentadora: “Y por eso Francisca tienes que ir preparada por cualquier cosa que pase, tienes que ser una mujer sabia”.

Cabe mencionar que la popular conductora recientemente fue retada por Clarissa Montiel a un duelo de baile, a lo que Lachapel no dudó en contestar a través de su cuenta de Instagram: “Mira @clarissamolinaofficial a mí me encantaría, yo también como dominicana llevo sabor en la sangre”.