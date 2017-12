Aracely Arámbula festejó los nueve años de su hijo Daniel y compartió en su cuenta de Instagram una fotografía, en la que aparece besando en la boca al pequeño.

“Feliz cumpleaños mi pequeño príncipe. Bellísima bendición que recibí hace nueve años. Te amo tanto”, escribió la actriz mexicana.



La instantánea, donde la actriz luce su rostro sin maquillaje, ha generado críticas entre algunos de sus seguidores, quienes consideran que no es correcto que padres e hijos se besen en la boca.

“Besar a los niños en la boca ¿no es malo para ellos?”, preguntó una seguidora en la red social.

“¡Por qué las mamás de hoy se afanan en besar a los hijos en la boca! ¡Creo que no es considerablemente sano! En fin, lo importante es dar motivo para hablar”, opinó otra usuaria.

“Por favor explícales a tus hijos que ¡nadie los puede besar en la boca!”, le pidió alguien más.



Pero otros salieron en su defensa: “Pues yo soy psicólogo, y no me parece mal el beso en la boca. En general todo depende de varios factores, pero en este caso no le veo problema alguno”.

“Quienes te critican por esta foto, ¡no entienden nada del amor de una madre a sus hijos!”, agregó alguien más.

“En mi infancia mi mamá y mi papá me besaban en la boca y jamás tuve una confusión sexual o esas babosadas que se inventan, esos besos entre madre e hijo son los más sinceros y puros sin ninguna mala intención”, comentó otra usuaria.

A lo que otra replicó: “Está demostrado que sí, al igual cuando se obliga al niño a abrazar a sus familiares y besarlos”.

Pero las críticas parecieron no importar a la ‘Chule’, quien posterior a la primera imagen, publicó una foto del recuerdo en la que aparece en tremendo bikini junto a Daniel, cuando era más pequeño.



“#memories los mejores momentos se comparten con la familia!!! #Gracias por todas sus bellas felicitaciones a mi príncipe… seguimos celebrando la vida”, escribió la actriz y cantante mexicana.

Cabe recordar que, Daniel y Miguel son fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.

*Con información de El Universal