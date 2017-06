Fans ven a Jackie Rivera como una ‘inspiración’ en su lucha para perder peso (VIDEO)

A pesar de que en numerosas ocasiones Jackie Rivera ha demostrado que no le desagrada ser una chica ‘curvy’, sí quiere mantenerse sana y por eso, sigue una dieta que ya ha empezado a rendir sus frutos.

La hija de Jenni Rivera compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que explica su menú de “prep meals”, es decir alimentos preparados, el cual incluye avena para empezar, tomates como primer snack, pollo con salsa, espárragos y papas como lunch, además de un espagueti zuchini para la comida.

“¿Cuánto has bajado ya? Y todo eso se ve delicioso, pero acá no hay prep meals, si los quiero, yo los tengo que hacer and is not good”, le comentó una seguidora.

También te recomendamos: Hija de Jenni Rivera presume su ‘summer body’ sin importarle las críticas (FOTO)

“Te ves bella, todo ese esfuerzo se ve, continúa, tú nos inspiras”, le escribió otra fan.

“Te pareces tanto a tu mamá”, opinó alguien más, algo en lo que estuvo en desacuerdo otra seguidora, al decir que “eres muy linda con maquillaje o no. Te pareces muchísimo a tu hermosa abuela”.

También le escribieron que: “Luces genial puedo ver la diferencia”, “sigue así, ¡luces fantástica!”, coincidió una más; “eres tan inspiradora, gracias por mantenerme motivada”; “OMG, estás bien delgada”.

Pero no faltaron los comentarios perspicaces: “¿La Chiquis por qué no hace esa dieta y tu hermana la menor? Deberían seguir tu ejemplo, tu eres muy hermosa, tú sí te pareces a Jenni y mucho y cantas muy bonito; inspira a tu hermana menor que siga tu dieta”.