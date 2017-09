Fans encuentran algo que está ‘de más’ en la foto de Clarissa Molina (FOTO)

Esta vez no fueron los ‘haters’, sino sus mismos fans los que notaron algo que estaba ‘de más’ en la foto de Clarissa Molina y eso no les gustó para nada.

Y es que en la imagen, la exNuestra Belleza Latina aparece junto a Lili Estefan con unos jeans que, a juicio de muchos de sus seguidores en Instagram, no le favorecieron en lo absoluto.

Listas @liliestefan y @clarissamolinaofficial desde#Miami



“Clarisa con todo cariño, pero ese pantalón no te favorece, te ves muy ancha”, le escribió una fan en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca.

“Ella es tan bella Clarissa, pero el pantalón no le favorece”, coincidió alguien más.

“Clari te amo demasiado, pero no, no y no. Esa vestimenta no va acorde contigo”, agregó otra seguidora.

Mientras que alguien más preguntó: “¿Es mi idea o @clarissamolinaofficial se ve más llenita? Igual se ve hermosa”.

“Es la ropa, eso no le favorece, ella tiene pierna gruesa”, respondió otra seguidora.

Pero otra fue más allá, al decir que “Clarissa se descuidó mucho, está muy gordita”, algo en lo que coincidió otra fan del programa: “Esos pantalones no te favorecen, te miras muy gordita de abajo, eres muy piernuda, pero ese estilo no te queda”.

Y por último, no faltó quién le pidiera: “Clarissa ¡no te dejes engordar niña! Esos jeans no te favorecen… Gym time love”.