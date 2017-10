Estos son los cosméticos ‘low cost’ favoritos de Kim kardashian

👠 Cannes #filmfestival is coming Lorealistas 👠 Can’t wait to experience it live with you💋💋💋 & our #lorealista squad👯 our Voluminous Mascara 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 babes can’t wait #lorealcannes #cannes2017 #cannes #lorealparis #cinema #filmfestival #voluminous #mascara#motd #mood

A post shared by L’Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) on May 10, 2017 at 3:17am PDT