Esposa de Lupillo Rivera responde a quien le dice ‘cara de artesanía barata’ (FOTOS)

Si creen que decirle “cara de artesanía barata” es una ofensa para Mayeli Rivera, están muy equivocados… y es que la esposa de Lupillo Rivera contesta tajantemente que ella y su hija son “orgullosamente mexicanas”.

El pasado fin de semana Mayeli tuvo una presentación de su línea de cosméticos Drama Queen, en donde estuvo acompañada de su hija y sus amigos Larry Hernández y Kenia Ontiveros.

La esposa de Lupillo compartió fotos del evento en su cuenta de Instagram y aunque en su mayoría los comentarios fueron para felicitarla, destacó la crítica de una usuaria, al grado que hasta Mayeli le respondió.

POQUITO DE LO QUE FUE ESTE FIN DE SEMANA ❤️ GRACIAS INFINITAS A @smithcosmetics POR DARNOS TANTAS FACILIDADES ESTE FIN DE SEMANA . EN @themakeupshow !!! AQUÍ CON NUESTROS AMIGOS @keniaontiverosoficial y @larryhernandez y mi BELLA @karizmarivera 🌹@d.q.makeup 🌹 Una publicación compartida de Mayeli Rivera (@mayelirivera) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 5:17 PDT

“Waooooo bien dicen que ‘la mona aunque se vista de seda, mona se queda’. Todos lucen muy con cara de artesanía indígena barata, de nada les sirve el dinero, ¿de qué cerro acaban de bajar? Y no me salgan con que es envidia, porque decir la verdad no es envidia, es ser realista”, escribió la usuaria en Instagram.

Y fue más allá, al agregar que “a tu hija creo que todavía la puedes rescatar un poquito haciéndole una cirugía en esa cara tan fea, no chin… vergüenza te hubiese de dar ponerla en una foto”.

❤️FRIDA♥️ lipstick www.dramaqueenmakeup.com 10%off código: chingona en toda tu orden ! Una publicación compartida de Mayeli Rivera (@mayelirivera) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 10:01 PDT

Así que rápidamente los seguidores de Mayeli salieron en su defensa:

“La que te debes de hacer una cirugía eres tú pen… ahí se ve lo infeliz y fea que eres porque críticas y no das la cara…. no te metas con la hija de esa gran dama”, escribió una seguidora.

“Cuál artesanía barata, artesanía original de la buena indígena, pues también es un orgullo serlo verdad @mayelirivera, eso no es ofensivo y además indígena y mira saliendo adelante contra viento y marea”, agregó alguien más.

“No sé para qué se meten con los niños, tan corriente, tú has de ser muy americana, LOL, si no te gusta lo que pone, para qué miras sus fotos”, opinó otra fan.

Y Mayeli no se podía quedar callada: “¿Cara de artesanía barata? ¿Crees que me ofendes con eso? No, al contrario somos @orgullosamente MEXICANAS, te contesto para aclarártelo. Buenas noches”.