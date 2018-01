¿Le habrá querido dar una lección de cuerpazo? Mientras Águeda López comenzó el año en un atrevido bikini, Adamari López empezó el 2018 en botas y chamarra.

Y es que mientras la esposa de Luis Fonsi vacaciona junto al cantante y sus hijos en algún lugar paradisiaco del mundo, con playa y calorcito, Adamari, Toni Costa y Alaïa tomaron un avión con destino a la nieve de Pittsburg.

Águeda compartió en Instagram una foto en la que aparece de perfil, cargando a su pequeño Rocco y con tremendo bikinazo rojo, que dejó al descubierto su contorneada figura, eso sí, ocultando el rostro del bebé como es su costumbre desde que nació.

“Qué cuerpazo, tener bebés y quedar así espectacular”, “he visto ese cuerpazo y en vez de comer turrón, me he bajado al gimnasio, que tengo que definir un poquito”, “queremos conocer a Rocco 🙁 no nos castiguen más”, “impresionada, ¡qué cuerpo! Bellos”, fueron algunos de los comentarios que recibió la imagen de Águeda.

Una publicación compartida de Águeda López (@aguedalopez21) el Ene 2, 2018 at 8:54 PST



El mismo Luis Fonsi compartió una foto, en la que solo se ven sus pies descansando en un camastro de playa: “Ok. Llegué a donde tenía que llegar. Vacation officially started”, escribió el intérprete de “Despacito”.



Por su parte, Adamari fue ‘balconeada’ por Toni Costa a través de Instagram Stories, donde el bailarín español compartió su llegada al aeropuerto para tomar el avión que los llevaría rumbos a sus vacaciones en la nieve.

En las imágenes, la conductora de Un Nuevo Día luce con una chamarra gris especial para la nieve, así como un suéter del mismo color y jeans, un look que completó con botas también especiales para resistir las bajas temperaturas.

La pequeña Alaïa ‘copió’ el estilo de su madre, al lucir una chamarra y botas muy parecidas, todo con tal de poder llegar a su destino vacacional para hacer un muñeco de nieve sin mayor problema.