#BardotVibes para Bienestar Magazine. @arnaldofashionguru Fotógrafo: @juanhernandez.r Maquillaje/Peinado: @elizabethmua Locación: @eightbc Vestuario: @tankovitz Love this #Team ❤️✨ #Wednesday #Love #GoodVibes #GoodFriends #WednesdayFlow

A post shared by Águeda López (@aguedalopez21) on Jan 10, 2018 at 11:18am PST