Today I am wearing red to support @GoRedForWomen to raise awareness for women's heart disease. The more we know the more we can protect ourselves and each other, because the best way to fight is to fight together! This month, @Macys will donate 10% of the sale price of this dress & the #GoRed t-shirt from my #ThaliaSodiCollection to the @american_heart #GoRedForWomen movement. Click the link in my bio to learn more! #WearRedDay #WearRedAndGive #GoRedDay #NationalWearRedDay ❤❤❤ ¡Hoy me visto de rojo para apoyar la campaña @GoRedForWomen que concientiza sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres! Este mes, #Macys donará el 10% del precio de venta de este vestido y de la camiseta “Go Red” de mi #ThaliaSodiCollection a la campaña #GoRedforWomen de la #AsociaciónAmericanadelCorazon. ¡Haz clic en el enlace en mi bio para más información! #prevención #vístetederojo #prevencioncardiovascular

A post shared by Thalia (@thalia) on Feb 2, 2018 at 11:00am PST