Salma Hayek y Ninel Conde despiden el 2017 mostrando en Instagram su faceta más sexy. Mientras Salma compartió una fotografía en la que posa en un bikini color lila, Ninel no se quedó atrás y enseñó todos sus encantos.

Salma escribió junto a su foto: “Adoro el mar”, logrando en poco tiempo ya más de 300,000 likes.

“Ups, qué cuerpazo”, “cuando la belleza contempla la belleza”, “admirable llegar así a las 50”, “la espectacular belleza mexicana”, “te miras bellísima Salma eres un orgullo hispano”, fueron algunos de los comentarios en su foto.

No te lo pierdas… Chiquis Rivera sorprende con bikini rojo que deja muy poco a la imaginación (FOTOS)

Por su parte, Ninel Conde también subió a Instagram una instantánea con una breve reflexión: “La mayor competencia que tenemos en esta vida somos nosotros mismos… debemos mejorar y crecer por amor propio. Besos”.

La actriz y cantante mexicana libra una batalla legal con su expareja y padre de su hijo, y en la imagen aparece junto a su pequeño mientras disfrutan de un bello paisaje; Conde expresó su deseo de que en 2018 pueda vivir más momentos así con su hijo, sin que nadie quiera separarlos.

“Qué triste y difícil es ver como una sola boca intenta hacer tanto daño; una mala hierba con oscuros sentimientos que quiere sembrar una mala reputación sin importar las consecuencias para un alma inocente. Yo siempre he puesto y siempre pondré a mi hijo por delante de todas las cosas… seguiré luchando por protegerlo, cuidarlo y amarlo. Espero que el 2018 esté lleno de más momentos como este; mi hijo y yo llenos de amor y tranquilidad sin nadie que quiera separarnos”, publicó la interpreté de “Bombón asesino”.

Los seguidores de Ninel no tardaron en reaccionar a sus publicaciones: “Eres hermosa, valiente, luchadora y eso le molesta, le molesta saber que no lo necesitas en lo absoluto. Sigue brillando siempre y no permitas que un ser insignificante intentr opacarte, porque la luz la tienes tú”, “qué triste la verdad… una persona que se expresa así de feo como él lo ha hecho y que habla tan mal de la madre de su hijo no vale la pena. ¡No sirve! Te deseo mucha buena vibra y mucha felicidad. Tú sigue adelante, luchando y viviendo tu mejor vida, que lo demás pasará”.



*Con información de Agencia El Universal