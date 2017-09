¿Deprimido? William Valdés se corta el cabello y responde a quienes lo critican (FOTOS)

Ahora que está fuera de Univisión, William Valdés ha decidido tomar un cambio radical y cortarse el cabello.

“Pues ya saben lo que dicen por ahí ‘que los cambios son buenos’, nunca me había #cortado el pelo así por miedo a muchas cosas. ¡Pero quién dijo miedo!”, escribió el exconductor de Despierta América junto a la foto que publicó en su cuenta de Instagram y que borró a los cuatro días de ser publicada.

La mayoría de sus seguidores le aplaudieron el cambio de look, pero algunos notaron algo más en su foto y empezaron a darle ‘consejos’, que William no tardó en responder.

“Pues yo no sé @williamvaldes pero esa mirada dice que estás deprimido. ¡Échele!”, le escribió una fan.

“Te ves triste William, además has perdido mucho pelo ¿o es el corte?… ánimo, tú eres emprendedor”, le escribió otra fan.

A lo que William no tardó en responder: “Ha, ha, ha, ¿cómo que he perdido pelo? ¡Para nada! Me lo corté, y no, ¡no estoy triste!”.

“… yo creo que estás pasando por un periodo muy depresivo, el que te hayas cortado el pelo puede significar eso. Te admiro, Saludos”, le escribió otro usuario.

“¿Depresivo? ¡Ah que me haya cortado el pelo significa eso! Wow ¿y tu diploma de terapista? ¿Ah entonces tu comentario significa que no tienes vida y estás metido en la vida de los demás?, le contestó el exconductor a su fan con el hashtag #Atrevido.

“Noooo mijo, si tu cabellera era bella, ¿qué pasó? Pero entiendo, he pasado esa etapa, lo más bello de ti está dentro”, agregó alguien más.

“Veo una tristeza en tus ojos y la misma vez un brillo, Dios tiene muchas bendiciones para ti. Él es tan grande y poderoso! Nada más es cuestión de tiempo, el tiempo perfecto de Dios”, opinó otra usuaria de Instagram.

“No hate, pero no me gusta, perdón :(((( te acabas de arruinar tu pelo hermoso”, escribió alguien más, a quien William le respondió: “Aww pero lo bueno es que a mí sí, entonces pa’ el gusto están los colores”.