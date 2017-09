“De todo corazón… perdón”: Anahí aclara polémica (VIDEO)

Luego de que Anahí causara polémica hace unos días, por hacer una transmisión en vivo desde Chiapas tras el sismo y ser criticada porque habló de que no le importaba aparecer “muy despeinada, muy mal arreglada y muy fea”, la cantante mexicana decidió ofrecer una disculpa.

En un nuevo video, dijo que lo importante era poder ayudar a los damnificados por el sismo de 8.2 que azotó a varios estados de la República Mexicana el pasado jueves 7 de septiembre.

“Estamos aquí en el acopio que pusimos en el estadio Víctor Manuel Reyna aquí en Tuxtla Gutiérrez y les quiero enseñar todo lo que la gente ha venido a entregar, esto de verdad es amor puro. Esto somos los mexicanos cuando nos unimos.

“Y de verdad, no quiero seguir sin antes decir lo que acabo de decir en Twitter y decirlo de mi propia voz: una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos por mi comentario en el video de hace unos días, a veces yo me engancho y veo los comentarios que me escriben y no medí las consecuencias y definitivamente estuvo mal, les pido perdón. Yo estoy aquí para ayudar y no para hablar de ninguna otra tontería. De todo corazón, perdón, pero aquí estamos haciendo lo que realmente me toca”, explicó la exintegrante de RBD.

Sin embargo contó que es más importante su compromiso para ayudar a Chiapas, un estado que actualmente es su casa y en el que nació su hijo, Manuel.

“Yo quiero decirles que tengo una responsabilidad moral con este estado inmensa, no sólo porque a mí me han recibido como una hija, como una hermana, me han hecho sentir parte de ellos. No soy chiapaneca, pero ya me siento chiapaneca por adopción.

“Y además de todo, aquí nació mi hijo; entonces, imagínense lo que este estado representa para mí, estaré eternamente agradecida con todos los chiapanecos y pues esto que estamos haciendo es lo mínimo que nos toca como ciudadanos y como mexicanos, como hermanos”, explicó.

Además en su Twitter también se disculpó: “Lo repito. Una disculpa a todos los q se sintieron ofendidos. Jamás fue con mala intención”.

Este fue el video que causó la polémica y donde dijo: “Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea… no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa”.