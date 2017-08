Danna Paola sorprende con cabello rosa (FOTOS)

La cantante y actriz Danna Paola sorprendió a sus seguidores en Instagram con un cambio de look.

Para acudir a la entrega de los Kid’s Choice Awards, Danna lució un cabello rosa.

La fotografía ya superó los 108 mil “Me Gusta” en la red social y tiene más de 400 comentarios.

“Jajajaja cuando le copias el look a @jesynelson, no puedes ser un poco más original”, le escribió un usuario en Instagram.

“¡Tan bonita que eres y esos trapos! Quiero creer que es para una presentación musical… y si no busca a otro asesor de vestuario, eres muy bella, sácale partido a tu belleza natural”, opinó alguien más.

“Eras bonita, lástima que no tienes personalidad, ya estás igual que todas, copian el look de las celebridades y no tienen estilo propio, todas se quieren ver iguales”, fue la opinión de otro seguidor.

Pero tampoco faltó quien la defendiera: “Yo creo que tiene mucha personalidad, es una niña maravillosa y súper bonita y no significa que porque más de una use ese look, ella no tiene personalidad. Definitivamente no se ve igual a todas, cada quien adopta un estilo y ella lo tiene, no creo que pretenda ser como otras”.

No te lo pierdas… Tu horóscopo de hoy

En el pasado festival de Cannes, otra famosa que sorprendió con su cabellera rosa fue la actriz mexicana Salma Hayek.

About last night @kering_official @festivaldecannes #womaninmotion #cannesfilmfestival2017 #gucci #hair #kering Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 22 de May de 2017 a la(s) 2:40 PDT



Danna Paola ha causado revuelo con sus publicaciones en Instagram.

También te recomendamos… Andrea Legarreta confiesa si se aumentó el busto

Apenas el pasado julio, dio de qué hablar por una prenda que dejaba ver gran parte de su escote.