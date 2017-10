Cynthia Klitbo renuncia a ‘Las Arpías’ por supuesto desacuerdo por vestuario (VIDEO)

Como no logró acoplarse al tipo de “teatro en exprés” con el que se estaba montando Las Arpías, Cynthia Klitbo anunció que presentó su renuncia formal a esta obra dirigida por Otto Sirgo.

La actriz fue invitada la noche del viernes junto con Sergio Mayer, la conductora Andrea Escalona y la productora Magda Rodríguez a develar la placa de las 100 representaciones de Eutanasia de Amor en el teatro del Hotel NH y durante el evento confirmó su salida de la puesta en escena.

Si dar mayores detalles por el momento, la actriz sólo se limitó a decir que no continuaría en el proyecto de Las Arpías.

El pasado miércoles se realizó la presentación de la pieza que se estrenará las próximas semanas y ahí Klitbo aseguró que no había logrado acoplarse a ese tipo de producción y atacó a Maribel Guardia, Ninel Conde y Victoria Ruffo, quienes forman parte del elenco, por sus constantes faltas a los ensayos.

Y es que lo que sería una conferencia para anunciar el próximo estreno de la obra de teatro “Las arpías”, se convirtió en una batalla entre sus protagonistas.

Cynthia Klitbo decidió abrir su corazón y con la “espada desenvainada”, exhibió a sus compañeras por no acudir a todos los ensayos.

“Mi experiencia ha sido un poco distinta, ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir, entonces a mí me brinca un poco porque no es el teatro que yo acostumbro trabajar, no es el tipo de oferta que yo recibí”.

Sin embargo, Maribel Guardia aprovechó para defenderse, y contestó que ella sí se sabía el primer acto, a diferencia de Klitbo. Fue ahí donde Cynthia confirmó que se refería a ella, a Ninel Conde y a Victoria Ruffo, quienes han brillado por sus ausencias en los ensayos.

Al final de la conferencia, Maribel, ya más tranquila, habló sobre Cynthia: “Yo la admiro como mujer, como madre, la quiero mucho, me sorprendió. Yo la conozco desde que era chiquilla, somos grandes amigas”.

En tanto, Ninel Conde explicó que uno de los corajes de Klitbo era que todas las actrices debían vestir de negro, pero como a ella no la tienen en su grupo de WhatsApp, ¡llegó de rojo!

En la obra también participará María Victoria, Grettell Valdez, Ana Patricia Rojo y Ariadne Díaz.

