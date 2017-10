Cynthia Klitbo ‘balconea’ a Maribel Guardia y Ninel Conde (VIDEO)

En la presentación de la obra de teatro “Las Arpías”, Cynthia Klitbo ‘balconeó’ a Maribel Guardia y Ninel Conde por la forma en que han sido los ensayos.

Pero mientras Maribel la encaró, Ninel reveló el verdadero motivo por el que la Klitbo estaba molesta con ellas.

Y es que según Cynthia, “nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela”, por lo que “ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos, no todas las compañeras pueden ir por cuestiones de fechas, por cosas, entonces a mí me brinca un poco porque no es al teatro al que yo estoy acostumbrada a trabajar, teatro en exprés”.

Entonces Maribel la encaró en plena conferencia de prensa, al preguntarle: “¿Pero no han venido a ensayar quién? ¿Victoria Ruffo, Ninel y yo o quiénes?”. A lo que Klitbo respondió: “Pues sí”. Y Maribel refutó: “Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes”.

Diversos programas de espectáculos en México reprodujeron el ‘pleito’ entre las famosas, que tras una serie de dimes y diretes ofrecieron declaraciones por separado.

Ninel aprovechó las cámaras de “Sale el Sol” para revelar lo que considera es el verdadero motivo del disgusto de Cynthia Klitbo.

“Ella (Cynthia) desde hace ratito se molestó porque dijo que todas teníamos que venir de negro, yo nunca me enteré, hay un chat, que también les dije ‘oigan ¿por qué no me meten al chat?’”, explicó Ninel.

“La señora Maribel y yo pues venimos de otro color y desde ahí estaba molesta (Klitbo)”, agregó la también cantante.

Según El Universal, en la obra participan actrices como María Victoria, Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Silvia Mariscal, Ninel Conde y Cynthia Klitbo, además de Ana Patricia Rojo y Ariadne Díaz.