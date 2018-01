Una vez más Obama le dio ‘lección’ de modales a Trump. Y es que el presidente se cubrió con un gran paraguas, pero a diferencia del demócrata, dejó a su esposa Melania y a su hijo menor, Barron, sin protección contra la lluvia mientras abordaban el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, el viernes pasado.

Varias fotos de la partida de la primera familia de Florida a Washington mostraron que el presidente primero subió la rampa, con su familia detrás de él y el viento soplando alrededor del cabello de la primera dama. No estaba claro si llovía o si les ofreció el paraguas, de acuerdo con Newsweek.

Los usuarios de las redes sociales han hecho eco del gesto del presidente, considerándolo como poco caballeroso.

“Acabo de ver a @realDonaldTrump subirse a su avión con un paraguas mientras él y su esposa se empapan bajo la lluvia. Lo dice todo sobre él!”, escribió una usuaria en Twitter.

just seen @realDonaldTrump getting on his plane holding an umbrella for himself while his son and wife get soaked in the rain. says it all about him ! #selfishTrump

— sonny grewal (@SonnyinScotland) 16 de enero de 2018