Critican a María Celeste por incorporar a Rodner

María Celeste anunció la contratación de Rodner Figueroa a Telemundo, sin embargo aunque recibió muchas felicitaciones, también hubo quien le demostró su desacuerdo e incluso algunos advirtieron que dejarían de ver el programa de Al Rojo Vivo.

Después de varios años fuera de la televisión, el fashionista mostró su felicidad por reincorporarse a la televisión, tras ser despedido de Univisión por sus comentarios en contra de la exprimera dama Michelle Obama.

Al conocer la noticia, los usuarios descargaron su furia y le recordaron a María Celeste lo que hizo el venezolano con la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, cuando la comparó con un personaje de La guerra de los simios.

Algunos fans escribieron en Twitter y Facebook: “Estás dando a entender que aceptas el racismo y la burla hacia otra persona”, “No creo que haya sido una decisión sabia traer a esta persona al programa. Siempre ha sido irrespetuoso y ofensivo, este tipo de conductas no deben ser toleradas y menos en televisión, lo siento por María Celeste”, “Ese man sí es un fastidio de tipo que pereza que lo hubiesen reciclado ustedes. Se burlaba de todo mundo menos del Chávez, se creía estar por encima del bien y mal que se atrevió a comparar a Mrs Obama con un simio, creo que más simio es el por lo bruto que fue”, “Que error tan grande contratar a este individuo, soberbio, arrogante, sin respeto, se cree lo que no es, muerto de hambre, que gracias a este país aprendió a vivir como nunca soñó, y viene a burlarse de los dueños de casa que regrese a su país a vivir como se merece este desubicado”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

Mientras que otros adviertieron las consecuencias: “Muy de acuerdo con Santiago Oms.. Desafortunadamente dejaré de ver AL Rojo Vivo, un super programs serio y con mucha credibilidad hasta ahora que contrataron AL gran bufón.. Buena suerte y me retiro”, “No me gustaron sus comemtarios racistas, no creeo que este señor cambie, así es de que hay un botoncito en el control que yo puedo cambiar”, “María Celeste está cambiando su programa, tan profesional que era, pero con estos reciclajes la calidad de programa quedó como el de Univisión, que se piensan que todos los latinos somos ignorantes sin educación y nos ofrecen programas mediocres, creo que llegó mi hora de dejar de ver este canal latino”.

Aunque otros simplemente se resignaron a la noticia: “¿Porqué la gente dice que dejarán de ver al Rojo Vivo? Solo porque entrara este señor Rodner al programa? Pues entonces no eran como muy fanaticos del programa”.

Cada quien su elección. Pero entonces en tu programa @MariaCeleste estas dando atender k se aceptas el racismo y la burla así otra persona — Jorge Diaz (@jorgealb8185) 5 de octubre de 2017

Los espero este lunes en @alrojovivo con @mariacelestearraras por @telemundo a las 4pm/3c Tengo muchas ganas de verlos nuevamente por 📺 Entren al enlace en mi perfil para que vean un adelanto!!! #alrojovio #telemundo #rodnerfigueroa Una publicación compartida de rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 6:19 PDT