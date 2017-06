Critican a Danna Paola por promover marca que supuestamente hace pruebas con animales (FOTO)

Danna Paola es la imagen de una marca mexicana de tintes para el cabello, por lo que en su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que con una foto, promociona uno de los tonos de dicho producto.

Porque hacer tus propias reglas? #PorqueSI Porque cambiar de color?#PorqueCasting te da reflejos visibles y brillo gloss! 💓💗 Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 9:45 PDT

Lo que no se esperaba es que sus seguidoras, que están tan pendientes de lo que ella hace, la fueran a cuestionar por una sencilla razón.

Y es que la actriz mexicana ha compartido en anteriores ocasiones en su misma red social, que ella está en contra de los productos que hacen pruebas en animales, por lo que sus seguidores le hicieron notar que precisamente la marca que promociona es, supuestamente, una de las compañías que testea en animales.

“Acabo de ver tus historias y está padre que quieran juntar tantas firmas, pero antes de hablar de eso fíjate, porque hay una marca en la que tú eres la imagen y esa marca prueban en animales, si quieres unirte también en que dejen de probar en animales. deja de ser la imagen de una marca que está comprobado que no hacen el bien”.

“No como comentario negativo, solo que pues no se me hace coherente que ya no pidas pruebas en animales, pero apoyes una marca que sigue haciéndolo, aún cuando ya existen métodos más eficientes y más baratos que la experimentación en animales”, agregó alguien más.

“Como comentario de tus historias de Instagram, sí esta increíble que dejen de testear con animales @dannapaola para la realización de productos, pero tú estás haciendo una colaboración con L’oreal y obvio que testean con animales para poder realizar sus productos”, comentó otra usuaria, quien aconsejó que “lo mejor será consumir productos libre de crueldad animal y así poder acabar con las empresas que testean con animales”.

Otra más recomendó: “Es bueno comprar solo a las compañías que tengan el certificado de leaping bunny. Busquen el logo del conejito en sus productos de belleza”.