Copia el look de Selena Gomez (FOTOS)

Ese look relajado de “chica californiana” es lo que adoramos de Selena Gomez y aunque últimamente la hemos visto más glamurosa que de costumbre, la juvenil estrella del pop no desaprovecha cualquier oportunidad que tiene para darnos unas cuantas lecciones de cómo vestir bien y no morir en el intento.

Las siguientes imágenes nos dan una muestra de eso, así que pon manos a la obra para copiar su estilo.

Para ir al aeropuerto de Los Ángeles, Selena combinó un chaquetón negro y un crop top del mismo tono, con unos jeans asimétricos y unas zapatillas picudas; como accesorios, una bolsa de piel color crema y gafas de sol redondas.

Aquí la vemos con un suéter Coach, una blusa de cuello de tortuga blanca, unos jeans recortados, zapatillas de gamuza Kurt Geiger, una bolsa de piel crema y gafas de sol.

Aquí la intérprete de I Love Like a Love Song luce genial usando piezas clásicas, con un abrigo color crema, un top rojo, jeans de mezclilla oscura y zapatillas blancas.

Para una salida con el novio o las amigas, puedes copiar este look de Selena, en el que enseñó un poco de pierna en París, poniéndose un vestido de lentejuelas, una chaqueta de gamuza con aplicación de pieles de Rodarte & Other Stories y sandalias.

Con un look entre el invierno y la casi primavera, Selena optó por una mini de mezclilla con una blusa blanca, un abrigo negro de botones y botines de piel de serpiente. Completó el look con una bolsa de rombos rosa, blanco y negro y gafas de sol KREWE du optic.

