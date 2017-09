Cómo hacer que tu cabello crezca rápidamente

Si no te gustó tu nuevo corte de cabello o si, simplemente, quieres empezar a lucir una cabellera más larga, te compartimos algunos tips que te ayudarán a que tu melena crezca mucho más rápido.

1. Beber agua

La hidratación es una de las cosas más importantes. Procura beber aproximadamente dos litros de agua al día. Si hace demasiado calor, bebe un poco más de acuerdo con las necesidades de tu cuerpo.

Hidrata los órganos, la piel y por ende, el pelo. Si no te gusta mucho el agua, puedes prepararte bebidas frías de hierbas, jugos diluidos, licuados e, incluso, caldos y sopas.

2. Clara de huevo

Las proteínas y los nutrientes del huevo son excelentes para el crecimiento del cabello. Las claras de huevo tienen vitaminas que benefician su estado general. En la aplicación trata de mezclar las claras de dos huevos y úntalas en el pelo y cuero cabelludo dando un masaje. Deja actuar durante diez minutos.

Enjuaga bien con agua tibia y después lava como de costumbre. El cabello se verá más brilloso y saludable.

3. Haz una trenza

Antes de ir a la cama, trenza tu pelo con el estilo que tú quieras. Si lo tienes muy corto, haz dos o tres más pequeñas.

Tu melena tiene que estar húmeda (después de bañarte es perfecto). Duerme toda la noche con este peinado y por la mañana, cepilla vigorosamente. Si lo haces diariamente mucho mejor.

4. Recórtalo frecuentemente

Aunque no lo creas, cortar las puntas del cabello puede hacer que te crezca más rápido. Y crecerá con más fuerza. Lo que hace que no crezca son las puntas abiertas.

5. Aceites esenciales

El aceite de semillas de uva es muy bueno para que tu pelo crezca rápido, con brillo y fuerza. Sólo tienes que aplicar unas gotas como si fuera un masaje circular, en la totalidad del cuero cabelludo. Esto te ayudará a estimular a los folículos capilares.

Otra opción muy interesante es el aceite de coco, que te permite disfrutar de un pelo hermoso, brillante y saludable, además de más largo.

Date un masaje en el cuero cabelludo con unas gotas de aceite de coco caliente, una vez a la semana.

6. Pastillas anticonceptivas

No está comprobado, pero muchas mujeres aseguran que es un remedio efectivo. No tienes que tomarlas sino colocarlas en tu cabello. Muele cuatro o cinco pastillas y añádelas al shampoo que usas de manera cotidiana, esto hará que tu cabello crezca más rápido y al mismo tiempo, sea más abundante y saludable.

7. Limón y cebolla

Mezclar en un tazón cantidades iguales de cebolla y zumo de limón. Masajea esta mezcla sobre el cuero cabelludo y después enjuaga.

8. Desayuno energizante

1 cucharada de germen de trigo, 1 cucharada de levadura de cerveza, 1 cucharada de lecitina de soya, 1 cucharada de miel y una taza de yogur. Combine todos los ingredientes en el yogur y consúmalo cada día antes del desayuno.

Como pequeños consejos adicionales es importante que no te laves el pelo todos los días (máximo 2 o 3 veces por semana), no lo cepilles cuando esté muy mojado y no utilices productos que contengan silicona. Procura no usar diario de la secadora, esto ayudará a que las puntas no se partan.

Ahora no volverás a sentirte frustrada cuando no comprendas por qué todos esos productos carísimos no funcionan. La solución está en tu casa y al alcance de tu bolsillo.