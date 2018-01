Los seguidores de Clarissa Molina casi sufren un ‘infarto’, cuando la conductora compartió una foto esta tarde en su cuenta de Instagram. Y es que en la imagen, la dominicana aparece ¡en bikini!

“Tu cuerpo es tu templo, cuídalo”, escribió Clarissa junto a la imagen en que se le ve de frente, con un bikini negro con estampado en tonos terra.



Para la mayoría, la conductora de El Gordo y la Flaca se ve bellísima y tiene un cuerpazo, pero muchos otros dudaron.

“Esa foto es vieja… Clarissa no es ni parecida”, escribió un usuario y otros coincidieron: “Esa foto no es de ahora… ahora se ha descuidado y está un poquito gordita”, “esa no está así, ahí hay truco”.



Pero no faltó quien saliera en defensa de la dominicana: “Y según tú ¿de cuándo es? Infórmate y actualízate, la foto es de esta tarde”, “ella sí está así, así es que son los cuerpos de las caribeñas, no hay trucos, ¿no has visto el cuerpazo que tienen la madre y sus tías?”, esa foto es de hoy. Ella está en la playa. Deja tu mal vivir”.

Sin embargo, la polémica continuó: “Tienen que ponerla a enseñarlo todo a ver qué famoso se fija en ella, porque si no llama la atención, seguirá en El Gordo y la Flaca, porque talento no tiene para nada, solo que se ve bonita por ahora porque ni come, porque engorda súper rápido”.



Algo en lo que coincidió otro usuario: “Pues su templo, pero qué gran sacrificio… se la pasa comiendo pura tuna, mejor comer de todo y naturalita”.

Y nuevamente no faltó quien saliera a defenderla: “Cuando pises las pasarelas del Miss Universo como ella, puedes opinar”.